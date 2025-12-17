শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে পেল বাংলাদেশ

দুই দলের সেমিফাইনাল খেলা নিশ্চিত হয়েছে আগেই। সেদিক থেকে আজ দুবাইয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে বাংলাদেশ–শ্রীলঙ্কার ম্যাচটি ছিল নিয়মরক্ষার।
তবে সেমিফাইনালের আগে কেইবা হারের অভিজ্ঞতা নিতে চায়! বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হারের স্বাদ নিতেও হয়নি। দলটি আজ শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে হারিয়েছে ৩৯ রানে।
টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে বাংলাদেশের যুবারা তুলেছিল ২২৫। তাড়া করতে নেমে ১৮৬ রানেই গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। ‘বি’ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ওঠায় সেমিফাইনালে বাংলাদেশ পাচ্ছে ‘এ’ গ্রুপের রানার্সআপ পাকিস্তানকে। ১৯ ডিসেম্বর দুবাইয়ে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।
আজও বাংলাদেশের হয়ে দারুণ খেলেছেন জাওয়াদ আবরার। গ্রুপপর্বের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৯৬ আর দ্বিতীয় ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে অপরাজিত ৭০ রান করেছিলেন এই ওপেনার। জাওয়াদ আজ খেলেছেন ৪৯ রানের ইনিংস। আরেক ওপেনার রিফাত বেগ করেছেন ৩৬ রান। এই দুই ওপেনার ১২.৩ ওভারেই দলকে এনে দেন ৮৪ রান।
তবে এমন ভালো শুরুর পরও বাংলাদেশের সংগ্রহটা বড় হয়নি। ২৯.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৩ রান ওঠার পর বাংলাদেশ শেষ ৭ উইকেট হারিয়েছে মাত্র ৬২ রানে। পুরো পঞ্চাশ ওভার ব্যাটিং করতে পারেনি আজিজুল হাকিমের দল, গুটিয়ে যায় ৪৬.৩ ওভারে। বাংলাদেশের ইনিংসে এমন ধসে বড় ভূমিকা শ্রীলঙ্কার অফ স্পিনার কাভিজা গামাগের, তিনি নিয়েছেন ৩৮ রানে ৪ উইকেট।
বল হাতে বোলাররা অবশ্য শুরুতেই দলকে বড় ভরসা দিয়েছেন। ৪৪ রানেই ৪ উইকেট তুলে নেন ইকবাল হোসেন, সামিউন বাসিররা। এই ধাক্কা সামলে উঠতে না পারা শ্রীলঙ্কা এক পর্যায়ে ১২৬ রানে হারায় অষ্টম উইকেট। তবে নবম উইকেট জুটিতে ৫৬ রানের জুটি গড়ে আদহাম হিল্মি ও রাসিথা নিমসারা কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন।
তবে এই জুটি পরাজয়ের ব্যবধানই যা কমাতে পেরেছে। বাংলাদেশের হয়ে ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন ইকবাল হোসেন ও শাহরিয়ার আহমেদ। শ্রীলঙ্কা সেমিফাইনাল খেলবে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে। ম্যাচসেরা হয়েছেন ইকবাল।
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৪৬.৩ ওভারে ২২৫ (জাওয়াদ ৪৯, রিফাত ৩৬; কাভিজা ৪/৩৮, ভিরান ২/১৯)
শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৪৯.১ ওভারে ১৮৬ (চামিকা ৪১, হিল্মি ৩৯, ইকবাল ৩/৩৭, শাহরিয়ার ২/২৭) ফল: বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৩৯ রানে জয়ী