ভারত এক ম্যাচ হাতে রেখেই সেমিফাইনালে

জিতলেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত ভারতের—এমন হিসাবের ম্যাচে বারবার হানা দিয়েছে বৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে ওভার কাটা গেলেও শেষ পর্যন্ত অবশ্য ম্যাচটি হয়েছে। আর সেই ম্যাচে ডিএলএস পদ্ধতিতে নিউজিল্যান্ডকে ৫৩ রানে হারিয়ে টুর্নামেন্টের চতুর্থ দল হিসেবে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করেছে ভারত।
এর আগে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল খেলা নিশ্চিত করেছে। তবে একটি করে ম্যাচ বাকি থাকায় পয়েন্ট তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল কারা হবে; সেটা এখনো ঠিক হয়নি। তাই সেমিফাইনালে কোন দল কাদের বিপক্ষে খেলবে, সেটাও জানা যায়নি।
জয়—এই একটিমাত্র সমীকরণ মেলানোর ম্যাচে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও প্রতীকা রাওয়ালের জোড়া সেঞ্চুরিতে ৪৯ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৪০ রানের বড় স্কোর গড়ে ভারত। রাওয়াল ১৩ চার ও ২ ছয়ে ১৩৪ বলে ১২২ রান করেছেন। ৯৫ বলে ১০ চার ও ৪ ছয়ে মান্ধানার রান ১০৯।
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে ১৯৮৮ সালের পর এই প্রথম এক ম্যাচে দুই ওপেনার সেঞ্চুরি পেলেন। ভারতের আরেক ব্যাটার জেমিমা রদ্রিগেজ ৫৫ বলে ১১ চারে করেছেন অপরাজিত ৭৬ রান।
ভারতের বড় স্কোরের পর ডিএলএস পদ্ধতিতে নিউজিল্যান্ডের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪৪ ওভারে ৩২৫। শেষ পর্যন্ত তারা করতে পেরেছে ৮ উইকেটে ২৭১ রান।
৬ ম্যাচে ভারতের পয়েন্ট ৬। সমান ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট ৪। প্রথম রাউন্ডে দুই দলেরই একটি করে ম্যাচ বাকি আছে। শেষ ম্যাচে ভারত হারলে আর নিউজিল্যান্ড জিতলে দুই দলের পয়েন্ট সমান হয়ে যাবে। এ কারণে এক ম্যাচ হাতে রেখে ভারতের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাওয়া নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠতে পারে।
এবারের নারী বিশ্বকাপের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম রাউন্ড শেষে দুই দলের পয়েন্ট সমান হয়ে গেলে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে দেখা হবে এই রাউন্ডে কোন দলের জয় বেশি। ভারত ৬ পয়েন্ট পেয়েছে ৩ জয়ে। আর নিউজিল্যান্ড ৪ পয়েন্ট পেয়েছে একটি জয় ও দুটি ফল না হওয়া ম্যাচ থেকে। এদিক বিবেচনায় ভারত শেষ ম্যাচটি হারলে আর নিউজিল্যান্ড জিতলেও প্রথম রাউন্ড শেষে ভারতের জয় একটি বেশি থাকবে।