হুড়মুড়িয়ে পড়ল বাংলাদেশ যুবাদের ব্যাটিং, সমতা ফেরাল আফগানরা

৩৫ রানের মধ্যে শেষ ৭ উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল। শেষ ছয় ব্যাটসম্যানের কেউ দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি।
দ্রুত ৩ উইকেট হারালেও কালাম সিদ্দিকী ও রিজান হোসেনের ব্যাটে বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। দুজনের ৯৩ রানের জুটি দলকে জয়ের দিকে এগিয়ে নিচ্ছিল।
কিন্তু এই জুটি ভাঙতেই হুড়মুড়িয়ে পড়ল বাংলাদেশের যুবাদের ব্যাটিং লাইনআপ। আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দুই স্পিনার জাইতউল্লাহ শাহিন ও উজাইরউল্লাহ নিয়াজাইকে সামলাতে হিমশিম খেলেন যুবারা। মাত্র ৩৫ রানের ব্যবধানে শেষ ৭ উইকেট খুইয়ে ১০২ রানে হারল আজিজুল হাকিমের দল।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে আজ তৃতীয় যুব ওয়ানডেতে টস জিতে ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৭৫ রান করেছিল আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দল। সেঞ্চুরি করেন ফয়সাল খান। অধিনায়ক মাহবুব খান অপরাজিত থাকেন ৬৮ রানে। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৩৭.২ ওভারে ১৭৩ রানে অলআউট হয়।
এ জয়ে ৫ ম্যাচের সিরিজে ১-১ সমতা আনল আফগানিস্তান। বগুড়ায় সিরিজের প্রথম ম্যাচে ডিএলএস পদ্ধতিতে ৫ রানে জেতে বাংলাদেশ। একই ভেন্যুতে দ্বিতীয় ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়।
রান তাড়ায় প্রথম ওয়ানডেরই যেন পুনরাবৃত্তি হয়। দ্রুত ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশ। ওপেনার রিফাত বেগ মারেন ‘ডাক’। অধিনায়ক আজিজুল হাকিম করেন ৯ রান। আরেক ওপেনার জাওয়াদ আবরার (২৪ বলে ২৫ রান) ইনিংস বড় করার আভাস দিলেও বেশি দূর এগোতে পারেননি। তিনজনকেই ফেরান আফগান পেসার ওয়াহিদউল্লাহ জাদরান।
এরপর কালাম ও রিজান ৯৩ রানের জুটি গড়লে জয়ের দিকে এগোতে থাকে বাংলাদেশ। প্রথম ওয়ানডেতে কালামের সেঞ্চুরি আর রিজানের অপরাজিত ৭৫ রানই দলকে জিতিয়েছিল। তবে আজ দুজনের কেউই কাজটা সম্পন্ন করতে পারেননি।
এই জুটি ভাঙতেই বাংলাদেশের ইনিংসে মড়ক লাগে। জাইতউল্লাহ ও উজাইরউল্লাহর ঘূর্ণিতে ব্যাটসম্যানরা আসা-যাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বাংলাদেশের শেষ ছয় ব্যাটসম্যানের কেউই দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি (২, ০, ৮, ১, ২, ০)। তাঁদের মধ্যে আল ফাহাদকে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়।
তখনো কালাম টিকে থাকায় কিঞ্চিৎ আশা দেখছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ব্যক্তিগত ৭১ রানে কালাম আউট হওয়ার পর আফগানদের জয় সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একটু পরেই শেষ ব্যাটসম্যান ইকবাল হোসেনকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলে সফরকারীদের জয় নিশ্চিত করেন জাইতউল্লাহ।
সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরা হয়েছেন আফগান ব্যাটসম্যান ফয়সাল খান। রাজশাহীতেই সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ শুক্র ও রোববার।
আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৫০ ওভারে ২৭৫/৭ (ফয়সাল ১০০, মাহবুব ৬৮*, ওসমান ২৬; আজিজুল ২/৪১, ফাহাদ ২/৫২, বশির ১/৪৭)।
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল: ৩৭.২ ওভারে ১৭৩ অলআউট (কালাম ৭১, রিজান ৫২, জাওয়াদ ২৫; জাইতউল্লাহ ৪/৪০, ওয়াহিদউল্লাহ ৩/২৩, উজাইরউল্লাহ ২/২৫)।
ফল: আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দল ১০২ রানে জয়ী।
সিরিজ: ৫ ম্যাচের সিরিজে ১-১ সমতা।