ক্রিকেটারদের স্কিল ক্যাম্পে পাওয়ার হিটিং কোচ

বাংলাদেশে এসে ইতোমধ্যে স্থানীয় কোচ ও নারী ক্রিকেটারদের সঙ্গে কয়েকটি সেশন করলেও তিনি জাতীয় দলের অনুশীলনে আজই প্রথম যোগ দিয়েছেন।
এশিয়া কাপের প্রাথমিক স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটারদের নিয়ে ফিটনেস ক্যাম্প শেষ হয়েছে। আজ থেকে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের একাডেমি মাঠে শুরু হয়েছে ব্যাট–বলের স্কিল অনুশীলন।
বেলা দুইটায় শুরু হওয়া এই প্রস্তুতিতে সংবাদমাধ্যমের আগ্রহের কেন্দ্রে পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান উড। বাংলাদেশে এসে ইতোমধ্যে স্থানীয় কোচ ও নারী ক্রিকেটারদের সঙ্গে কয়েকটি সেশন করলেও তিনি জাতীয় দলের অনুশীলনে আজই প্রথম যোগ দিয়েছেন।
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের পাওয়ার হিটিং নিয়ে আলোচনা অনেক দিনের। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের যুগে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ক্রিকেটারদের এই স্কিল। নতুন কোচের সঙ্গে কাজ করে ক্রিকেটাররা বড় শট খেলায় আরও বেশি সামর্থ্য অর্জন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস বিসিবির।
এ নিয়ে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমূল আবেদীন প্রথম আলোকে বলেন, ‘টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে যারা পাওয়ার ক্রিকেট খেলতে পারে, তারা (এই স্কিলের) সুবিধা পায়। ওই জায়গাটাতে আমাদের কিছু ঘাটতি আছে। যদিও আমরা সম্প্রতি ছক্কা মারার সামর্থ্যে অন্যদের কাছাকাছি এসেছি। কিন্তু আমাদের সব ক্রিকেটার যে ভালো, তা নয়। এখানে আমাদের উন্নতির সুযোগ আছে। এটা নিয়ে কখনো কাজ হয়নি।’
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ পর্যন্ত দলের সঙ্গে কাজ করবেন উড। ৩ সেপ্টেম্বর তিনি ফিরে যাবেন ইংল্যান্ডে। মূলত প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের চাওয়াতেই তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে।
সাংবাদিকদের জন্য উন্মুক্ত থাকা পর্বে বেশির ভাগ সময়ে ক্রিকেটারদের রানিং আর থ্রোয়িং অনুশীলন করতে দেখা গেছে। ১৯ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকায় হবে ক্রিকেটারদের এই স্কিল ক্যাম্প।
এরপর জাতীয় দলের অনুশীলন হবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজের ভেন্যু সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। সেখানে সফরকারীদের সঙ্গে তিন টি–টোয়েন্টির সিরিজ শুরু হবে ৩০ আগস্ট।
আগামী ১১ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের এশিয়া কাপ অভিযান।