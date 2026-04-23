নাজমুলের সেঞ্চুরি, মোস্তাফিজের ৫—ছবিতে বাংলাদেশের সিরিজ জয়

নাজমুলের সেঞ্চুরি, মোস্তাফিজের ৫—ছবিতে বাংলাদেশের সিরিজ জয়
খেলা ডেস্ক
নাজমুল হোসেনের সেঞ্চুরি আর মোস্তাফিজুর রহমানের ৫ উইকেটে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে জিতেছে বাংলাদেশ। ৫৫ রানের এই জয়ে ৩ ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছে দলটি। এই ম্যাচের গল্প দেখুন আলোকচিত্রী শামসুল হকের ক্যামেরায়।
আগে ব্যাটিং! টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার পর ডাগআউটে ইশারা দিয়ে সিদ্ধান্তের কথা জানাচ্ছেন অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ।হতাশ সৌম্য! দ্বিতীয় ম্যাচে ৮ রান করে আউট হওয়ার আজ ১৮ রান করে আউট হয়েছেন, হতাশ তো হবেনই!
চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। এমন আবহাওয়ায় ওয়ানডে খেলা কঠিন। ব্যাটিংয়ের সময় বেশ কয়েকবার তাই চিকিৎসা নিতে হয়েছে নাজমুল হোসেনের।২০ ইনিংস আর ২৫ মাস পর নাজমুলের ওয়ানডে সেঞ্চুরির আনন্দ
না, ইনিংসটা বড় করা গেল না! ৭৬ রান করে আউট হয়ে ফিরছেন লিটন দাস
বিজ্ঞাপন
হাসিটা নাহিদ রানার মুখেই মানায়। পাকিস্তান সিরিজের পর নিউজিল্যান্ড সিরিজেও সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন এই পেসার।ক্যাচটি নিতে পারলেন না মেহেদী হাসান মিরাজ। পারলে খেলাটা শেষ হতো আরও ২ বল আগেই!ক্যারিয়ারে ষষ্ঠবারের মতো ফাইফার পেলেন মোস্তাফিজুর রহমান। ম্যাচের অন্যতম নায়কের সঙ্গে সেলফি তুলছেন বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেটার আতহার আলী খান