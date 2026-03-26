স্বাধীনতা দিবসে ফিরলেন ‘অলরাউন্ডার’ রফিক

স্বাধীনতা দিবস কিংবা বিজয় দিবস এলেই মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে দৃশ্যটি দেখা যায়—সাবেক ক্রিকেটারদের পুনর্মিলনী। তাঁদের এ পুনর্মিলনী হয় প্রদর্শনী ম্যাচ ঘিরে। আজও সেটি হলো। স্বাধীনতা দিবস প্রদর্শনী ম্যাচে সবুজ দলকে ১২৩ রানে হারিয়েছে লাল দল।আগে ব্যাট করে মোহাম্মদ রফিকের ২৪ বলে ৫০, নাসির উদ্দিনের ৫৩ বলে ৮৪ ও মোহাম্মদ আশরাফুলের ২২ বলে ২৫ রানে ৫ উইকেটে ২১৩ রান তোলে লাল দল। তাড়া করতে নেমে ইলিয়াস সানির ৫ উইকেটে ১৫.২ ওভারে ৯০ রানেই অলআউট হয় সবুজ দল। সবুজ দলের হয়ে সর্বোচ্চ ১৯ বলে ৩৩ করেন শাহরিয়ার নাফীস। লাল দলের হয়ে ১৮ রানে ৪ উইকেট নেন জাতীয় দলের সাবেক স্পিনার রফিক। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় এ ম্যাচে পুনর্মিলনীর আবহই ছিল বেশি। প্রথম আলোর আলোকচিত্রী শামসুল হকের ক্যামেরায় আসুন দেখে নিই এই ম্যাচের কিছু মুহূর্ত—