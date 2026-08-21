বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন
বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন
ক্রিকেট

ম্যাকাই টেস্টের শেষ অনুশীলনের ১০ ছবি

খেলা ডেস্ক
বাংলাদেশ–অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট আগামীকাল। ম্যাচের আগের দিন দুই দলের অনুশীলনের ছবি দেখুন।
ম্যাকাইয়ের এই মাঠেই কাল বাংলাদেশ–অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্টে মাঠে নামবে
ঘাড়ের সমস্যার কারনে একদিন বিশ্রামে থাকা তানজিদ আজ আবার অনুশীলনে ফিরেছেন
ফুরফুরে মেজাজে আছেন হাসান, ফুটবল নিয়ে ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে
একাদশ চূড়ান্ত হয়নি, এমন সময়ে প্রধান নির্বাচক ও কোচের কথোপকথনের বিষয় কী হতে পারে?
টেস্টের আগের দিন উইকেট পরখ করছেন মুশফিকুর রহিম, পাশে তাইজুল
উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান লিটন দাস, সঙ্গী প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার
টেস্টের আগের দিন ব্যাটিং অনুশীলনের জন্য নেটের পথে তাসকিন ও মুমিনুল
ম্যাচের আগের দিন উইকেট দেখতে লাবুশেনরা
ম্যাকাই টেস্টের একাদশে কি শরীফুল থাকবেন
অনুশীলনে প্রাণবন্ত বাংলাদেশ দল
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