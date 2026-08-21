ম্যাকাই টেস্টের শেষ অনুশীলনের ১০ ছবি

বাংলাদেশ–অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট আগামীকাল। ম্যাচের আগের দিন দুই দলের অনুশীলনের ছবি দেখুন।
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