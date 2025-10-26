তিন এলবিডব্লুতে হ্যাটট্রিক আফিফের, এবারের লিগে প্রথম

প্রথমটি এলবিডব্লু, দ্বিতীয়টিও এলবিডব্লু, এরপর তৃতীয়টাও এলবিডব্লু।
টানা তিন এলবিডব্লুতে ২৭তম জাতীয় ক্রিকেট লিগের প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন আফিফ হোসেন। আজ খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে বরিশালের প্রথম ইনিংসের শেষ তিন ব্যাটসম্যানকে ফেরালেন খুলনার এই অফ স্পিনার। আফিফের হ্যাটট্রিক শিকার—শামসুল ইসলাম, ইয়াসিন আরাফাত ও রুয়েল মিয়া।
হ্যাটট্রিকের আগেই তিনটি উইকেট নিয়েছিলেন আফিফ। সব মিলিয়ে বরিশালের প্রথম ইনিংসে তাঁর বোলিং বিশ্লেষণ—১০.৫ ওভারে ৩১ রানে ৬ উইকেট। তবে এটি তাঁর ক্যারিয়ারসেরা বোলিং নয়। ২০১৮ সালে খুলনার হয়ে রাজশাহীর বিপক্ষে ৬৭ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।
গতকাল শুরু হওয়া জাতীয় ক্রিকেট লিগের প্রথম দিনে খুলনা প্রথম ইনিংসে তোলে ৩১৩ রান। পাঁচে নেমে ব্যাট হাতে প্রথম বলেই এলবিডব্লু হয়ে ফেরেন আফিফ। বোলার ছিলেন রুয়েল। ব্যাট হাতে শূন্য রানে আউট হওয়া আফিফই পরে বল হাতে বরিশালের ব্যাটিং লাইনআপ গুঁড়িয়ে দেন।
হ্যাটট্রিকের আগে তাঁর বলে আউট হয়ে ফেরেন সালমান হোসেন (১৭), শামসুর রহমান (৩) ও ফজলে রাব্বি। এর মধ্যে রাব্বিও এলবিডব্লু, সালমান বোল্ড, ক্যাচ দিয়ে আউট হয়েছেন শামসুর।
বরিশালকে ১২৬ রানে গুটিয়ে দিয়ে প্রথম ইনিংসে ১৮৭ রানের লিড নেয় খুলনা। ফলো অনে পড়া বরিশাল দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত করেছে ২ উইকেটে ৮৪ রান।