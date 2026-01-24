২০২৬ বিপিএলে ব্যাটে-বলে সেরা কারা

শেষ হয়ে গেল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের দ্বাদশ আসর। ২০২৬ বিপিএলের ফাইনালে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। এবারের বিপিএলে বলার মতো পারফর্ম করেছেন অনেকেই। ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়েছেন পারভেজ হোসেন, তানজিদ হাসান, তাওহিদ হৃদয়রা। বোলিংয়ে ভালো করেছেন শরীফুল ইসলাম, রিপন মণ্ডল, নাসুম আহমেদ, বিনুরা ফার্নান্ডোরা। শরীফুল তো বিপিএলে এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ডই গড়েছেন।
ব্যাটিং ও বোলিংয়ে শীর্ষ পাঁচে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দেরই আধিপত্য। দুই বিভাগেই মাত্র একজন করে বিদেশি খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন।