বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জায়গায় স্কটল্যান্ড, দাবি ক্রিকবাজ ও ক্রিকইনফোর

আসন্ন টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জায়গায় আইসিসি স্কটল্যান্ডকে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে বলে দাবি করেছে ক্রিকেটভিত্তিক পোর্টাল ক্রিকবাজ। তারা বলেছে, দুবাইয়ে আইসিসির সদর দপ্তর থেকে এডিনবরায় স্কটল্যান্ড ক্রিকেটের সদর দপ্তরে যোগাযোগ করা হয়েছে। তবে স্কটল্যান্ড ক্রিকেটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ট্রুডি লিন্ডব্লেডের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তাঁর কাছ থেকে এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পায়নি ক্রিকবাজ।
ক্রিকবাজের প্রতিবেদনে বলা হয়, আজ শনিবার সকালে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। আইসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সংযোগ গুপ্তা এক চিঠিতে আইসিসির বোর্ড সদস্যদের জানান, বাংলাদেশের দাবি আইসিসির নীতিমালার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। বাংলাদেশের জায়গায় বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে নেওয়ার খবর দিয়েছে আরেক ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকইনফোও।
ক্রিকবাজের ধারণা, বোর্ডের সব সদস্যকে পাঠানো এই চিঠিতে গুপ্তা উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আইসিসি বোর্ডের সিদ্ধান্ত মানছে না এবং সে কারণে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য অন্য একটি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো ছাড়া কোনো উপায় নেই। সেই দেশটি স্কটল্যান্ড। এই চিঠির অনুলিপি বিসিবি সভাপতি ও আইসিসি বোর্ডের সদস্য আমিনুল ইসলামের কাছেও পাঠানো হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে বিসিবি এখনো কিছু জানায়নি।
আইসিসি গত বুধবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়—টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে হলে বাংলাদেশকে ভারতে গিয়েই খেলতে হবে। এরপর সরকারের সঙ্গে কথা বলতে আইসিসির কাছ থেকে ২৪ ঘণ্টা সময় চেয়েছিল বিসিবি। তবে এ সময়েও বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত বদল হয়নি। আইসিসি ভেন্যু না বদলালে নিরাপত্তাশঙ্কার কারণে এবারের টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলবে না—এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের।
বিসিবি অবশ্য এরপর আইসিসিকে অনুরোধ করে বাংলাদেশের দাবির বিষয়টি স্বাধীন ডিসপিউট রেজ্যুলেশন কমিটির কাছে পাঠাতে।
বিশ্বকাপে সুযোগ না পাওয়া দলগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ র্যাংকিং স্কটল্যান্ডের। বাংলাদেশ না খেললে বদলি হিসেবে তাই স্কটল্যান্ডের জায়গা পাওয়াটা প্রত্যাশিতই। এখন টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের জায়গায় খেলবে স্কটল্যান্ড। এই গ্রুপ থেকে তারা ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালি এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কলকাতায় খেলবে। এরপর ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে খেলবে নেপালের বিপক্ষে।
ভারতের উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর হুমকির মুখে গত ৩ জানুয়ারি মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। একজন খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল এবং সমর্থক–সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ভারত কীভাবে দেবে—এমন প্রশ্ন তুলে টুর্নামেন্টের আরেক আয়োজক শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের ম্যাচ স্থানান্তরের দাবি জানায় বিসিবি। কিন্তু আইসিসির বোর্ড সভায় ভোটাভুটিতে অধিকাংশ সদস্যদেশ ভেন্যু না বদলানোর পক্ষে মত দেন।