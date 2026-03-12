আইপিএল–সংযুক্ত দল কিনল পাকিস্তানের আবরারকে

দ্য হানড্রেডের নিলামে পাকিস্তানের আবরার আহমেদকে কিনেছে সানরাইজার্স লিডস। সানরাইজার্স লিডস ও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দুটিই চেন্নাইভিত্তিক সান গ্রুপের প্রতিষ্ঠান।
আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি ও অন্যান্য লিগে আইপিএল–সংযুক্ত দলগুলোতে পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের দলে না নেওয়ার যে প্রবণতা এত দিন দেখা গেছে, আবরারের সানরাইজার্স লিডসে ডাক পাওয়া তার ব্যতিক্রম। নিলামে আবরারের দাম উঠেছে ১ লাখ ৯০ হাজার পাউন্ড।
ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট দ্য হানড্রেডে এবারই প্রথম আইপিএল–ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর মালিকপক্ষ যুক্ত হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি২০ ও দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টুয়েন্টিতে যেমন ভারতীয় মালিকানার দলগুলোতে পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের নেওয়া হয় না, দ্য হানড্রেডেও একই পরিস্থিতি দেখা যেতে পারে, গত মাসে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়।
আইপিএলের সঙ্গে সংযুক্ত ম্যানচেস্টার সুপার জায়ান্টস, এমআই লন্ডন, সাউদার্ন ব্রেইভ এবং সানরাইজার্স লিডস দ্য হানড্রেডের নিলামে কোনো পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে বিবেচনা করবে না—এমন খবর সামনে আসার পর সম্ভাব্য বৈষম্য নিয়ে কথা বলেন ইংল্যান্ডের সাদা বল ক্রিকেটের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ও সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন। এরপর ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) এবং দ্য হানড্রেডের আটটি দল যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছিল, হানড্রেড ‘সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উন্মুক্ত’।
আজ নিলামে আবরারের জন্য প্রথমে আগ্রহ দেখায় সানরাইজার্স লিডস। পরে তাঁকে নিতে দর বাড়ায় ট্রেন্ট রকেটস। শেষ পর্যন্ত ১ লাখ ৯০ হাজার পাউন্ডে সানরাইজার্সই তাঁকে কেনার সুযোগ পায়।
পাকিস্তানের আরেক স্পিনার উসমান তারিকও নিলামে দল পেয়েছেন। বার্মিংহাম ফিনিক্স তাঁকে ১ লাখ ৪০ হাজার পাউন্ডে দলে নিয়েছে। বার্মিংহাম ফিনিক্স, লন্ডন স্পিরিট, ট্রেন্ট রকেটস এবং ওয়েলশ ফায়ার—এই চার দলের সঙ্গে কোনো আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির সংশ্লিষ্টতা নেই।
বাংলাদেশের লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন ও মোস্তাফিজুর রহমানের নাম নিলামের তালিকায় আছে। রিশাদকে নিয়ে প্রথম ডাকে কোনো দল আগ্রহ দেখায়নি।
আজ নিলামের আগমুহূর্তে পাঁচজন ক্রিকেটার নাম প্রত্যাহার করেছেন। এর মধ্যে পাকিস্তানের ওয়ানডে অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি ছাড়াও আছেন সুনীল নারাইন, কুইন্টন ডি কক, এ এম গজনফর ও পিটার সিডল।