এখনও অপরাজিত আছেন জয়সোয়াল
এখনও অপরাজিত আছেন জয়সোয়াল
ক্রিকেট

দিল্লি টেস্ট

জয়সোয়াল যেখানে ব্র্যাডম্যানের পরই

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা
সংক্ষিপ্ত স্কোর: ভারত প্রথম ইনিংস: ৩১৮/২ (জয়সোয়াল ১৭৩*, সুদর্শন ৮৭, গিল ২০*; ওয়ারিক্যান ২/৬০, সিলস ০/৫৯, ফিলিপ ১৩/০)। —প্রথম দিন শেষে।

সেঞ্চুরি করে হেলমেটে চুমু দেন যশস্বী জয়সোয়াল। দুই হাত এক করে বানান ভালোবাসার প্রতীকও। এটাই তাঁর চেনা উদ্‌যাপন। যে উদ্‌যাপন আজ দেখা গেল আরও একবার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দিল্লি টেস্টে দারুণ এক সেঞ্চুরি করে নিজেকে নিয়ে গেলেন নতুন এক উচ্চতায়। যেখানে তাঁর ওপরে শুধু এমন একজন, যিনি সব সময় সবার ওপরে থাকবেন এটাই নিয়ম—ডন ব্র্যাডম্যান।

জয়সোয়ালের সেই কীর্তিটা কী, সেই গল্পে পরে আসা যাক। তার আগে দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনটা কেমন কেটেছে ভারতের তা বলা যাক। প্রথম দিনেই ২ উইকেটে ৩১৮ রান করে ফেলা ভারত রান-পাহাড় গড়ার আশা করছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

অথচ টস জিতে ব্যাট করতে নামার পর লোকেশ রাহুলের সঙ্গে জয়সোয়ালের উদ্বোধনী জুটিটা থেমেছিল মাত্র ৫৮ রানেই। জোমেল ওয়ারিক্যানের বলে স্টাম্পড হয়ে রাহুল ফিরে যান মাত্র ৩৮ রানে। পুরো দিনে ক্যারিবিয়ানদের স্বস্তি বলতে ওইটুকুই।

Also read:রিংকু সিংয়ের কাছে ৫ কোটি রুপি চাঁদা দাবি দাউদ ইব্রাহিম চক্রের

দিনের বাকি সময়টা অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের দর্শকেরা দেখেছেন ব্যাট হাতে জয়সোয়াল ও সাই সুদর্শনের দাপট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের অসহায় বানিয়ে ১৪৫ বলে সেঞ্চুরি পান জয়সোয়াল। ২৩ বছর বয়সী এই ওপেনারের টেস্ট ক্যারিয়ারের এটি সপ্তম সেঞ্চুরি।

বয়স ২৪ হওয়ার আগে আগে জয়সোয়ালের চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি ছিল আর মাত্র তিনজনের। সেই নামগুলো পড়লেও হয়তো বোঝা যাবে জয়সোয়াল হাঁটছেন কোন পথে—ডন ব্র্যাডম্যান (১২), শচীন টেন্ডুলকার (১১) ও গ্যারি সোবার্স (৯)।  

জয়সোয়াল রেকর্ড গড়লেও সেঞ্চুরি পাননি সুদর্শন

সুদর্শন শেষ পর্যন্ত বোল্ড হয়েছেন ৬৯তম ওভারে, ১৬৫ বলে ৮৭ রান করে ওয়ারিকনের বলে। তবে ১৭৩ রানে অপরাজিত থাকা জয়সোয়াল নিজেকে নিয়ে গেছেন নতুন এক উচ্চতায়। তাঁর ৭ সেঞ্চুরির পাঁচটিই ১৫০ ছাড়ানো। ২৪ বছর বয়সের আগে দেড় শ ছাড়ানো ইনিংস জয়সোয়ালের চেয়ে বেশি শুধু ব্র্যাডম্যানের (৮)।

জয়সোয়ালের অভিষেকের পর তাঁর চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করতে পারেননি আর কোনো ওপেনার, ৪ সেঞ্চুরি করে দ্বিতীয় স্থানে ইংল্যান্ডের বেন ডাকেট।

Also read:রোহিতের অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়া নিয়ে সৌরভ, ‘আমার সঙ্গেও হয়েছে, দ্রাবিড়ের সঙ্গেও হয়েছে’
আরও পড়ুন