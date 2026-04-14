আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ
ক্রিকেট

বিশ্ব ক্রিকেটকে রাজনীতিকরণ করায় ভারতের তীব্র সমালোচনা উইজডেনের

এএফপি লন্ডন

বিশ্ব ক্রিকেট প্রশাসনে ভারতের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সমালোচনা করে উইজডেন বলেছে, বর্তমান পরিস্থিতি ‘ক্রমে অরওয়েলীয়’ হয়ে উঠছে। অরওয়েলীয় কথাটা এসেছে ব্রিটিশ লেখক জর্জ অরওয়েলের লেখালেখি থেকে। অরওয়েলীয়র সরল ব্যাখ্যা—এমন এক অবস্থা, যেখানে ক্ষমতার প্রভাবে সত্য বিকৃত হয়ে যায় এবং বাস্তবতার সঙ্গে কথার কোনো মিল থাকে না।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক উইজডেন ১৮৬৪ সাল থেকে প্রতিবছর প্রকাশিত হয়ে আসছে। ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য ও পরিসংখ্যানের সংকলন তো এতে থাকেই, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সম্পাদকীয় নীতির কারণেও উইজডেন বিখ্যাত। এমনি তো আর এটিকে ‘ক্রিকেটের বাইবেল’ বলা হয় না।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হতে যাওয়া উইজডেন–এর ১৬৩তম সংস্করণে সম্পাদক লরেন্স বুথের ‘নোটস ফ্রম দ্য এডিটর’–ই এর সর্বশেষ প্রমাণ। যেখানে তিনি বৈশ্বিক ক্রিকেটে ভারতের অস্বাস্থ্যকর ও রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে তীব্র আক্রমণাত্মক লেখায় প্রবল উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) প্রধান নির্বাহী সংযোগ গুপ্ত ও চেয়ারম্যান জয় শাহ—দুজনই ভারতীয়। জয় শাহ ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ছেলে ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

উইজডেন ভারতের ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) বর্ণনা করেছে ‘ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের ক্রীড়াঙ্গনের সহায়ক সংস্থা’ হিসেবে, যে সংস্থার নেতৃত্বে আগে ছিলেন জয় শাহ।

এশিয়া কাপে টসের সময় ভারত ও পাকিস্তানের অধিনায়ক কেউ কারও সঙ্গে হাত মেলাননি

বুথের লেখায় অবশ্যম্ভাবীভাবেই এসেছে ২০২৫ সালের এশিয়া কাপ। যখন ক্রিকেটের চেয়ে বেশি আলোচনা ছিল রাজনীতি নিয়ে। ভারত-পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত সামরিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত ওই টুর্নামেন্টে টসের সময় ভারতীয় অধিনায়ক পাকিস্তানের অধিনায়কের সঙ্গে হাত মেলাননি। ম্যাচ শেষেও ভারতীয় খেলোয়াড়েরা পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকৃতি জানান।

বুথ লিখেছেন, ‘২০২৫ সালে খেলাটির পরিচালনাব্যবস্থা নিয়ে এর চেয়ে বড় অভিযোগ আর কী হতে পারে, যখন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বললেন, “রাজনীতি ও খেলাধুলা একসঙ্গে চলতে পারে না।” সম্ভবত তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, তিনি নিজ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও।’
বুথ আরও যোগ করেন, ‘এই সর্বশেষ নাটকীয় ঘটনার অনেক আগেই স্পষ্ট ছিল যে বিসিসিআই ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপির ক্রীড়াঙ্গন শাখা।’

ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বুথ বিস্তারিত বলেন, ‘এই সম্পর্কটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তানের বিপক্ষে এশিয়া কাপের প্রথম জয়ের পর সেটি সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসর্গ করেন। এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, “খেলার মাঠে অপারেশন সিঁদুর। ফল একই—ভারতের জয়!” বাস্তবের “অপারেশন সিঁদুর”-এ সীমান্তের দুই পাশে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।’

এবার আইপিএল খেলা হয়নি মোস্তাফিজের

বুথের লেখায় বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানের ঘটনাও এসেছে। বাংলাদেশে একজন হিন্দুকে হত্যার ঘটনা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়লে মোস্তাফিজকে আইপিএলের ১০ লাখ ডলারের চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়। এরই জের হিসেবে বাংলাদেশকে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হয়। কারণ, তাদের সরকার দলকে ভারতে যেতে অনুমতি দেয়নি। বাংলাদেশ তাদের ম্যাচগুলো ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় খেলতে চেয়েছিল।

বুথ লিখেছেন, ‘ক্রিকেটের শাসনব্যবস্থা ক্রমেই অরওয়েলীয় হয়ে উঠছে, যেখানে এমন ভান করা হচ্ছে যে ভারত একাই সবকিছু করলেও, কিছু যায় আসে না। উল্টো পরিস্থিতির শিকার হয়ে ক্রিকেটের নিম্নস্তরের দেশগুলো যখন ক্ষোভে ফেটে পড়ছে, তখন দোষটা তাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।’

স্বাভাবিকভাবেই যেমনটা ধারণা করা হয়েছিল, ভারতীয় ক্রিকেটের প্রভাবশালী কণ্ঠগুলোর প্রায় কেউই এই ধ্বংসযজ্ঞের মূল কারণ নিয়ে মুখ খোলার সাহস পাননি। সেই মূল কারণটি হলো—ক্রীড়াঙ্গনের নগ্ন রাজনীতিকরণ। নাকভি যা-ই বলুন না কেন, বাস্তব জগতের প্রভাব থেকে ক্রিকেট কখনোই মুক্ত ছিল না; তবে রাজনীতির বিষে এটি এখনকার মতো এতটা বিষাক্তও আগে কখনো হয়ে ওঠেনি।’

Also read:‘ক্রিকেটের বাইবেল’ উইজডেনের বর্ষসেরা স্টার্ক ও দীপ্তি
আরও পড়ুন