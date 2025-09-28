চ্যাম্পিয়ন হয়েও এশিয়া কাপের ট্রফি নিল না ভারত

এশিয়া কাপ শেষ হলেও নাটক শেষ হয়নি। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর শুরু হয়েছে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।
তখনো মঞ্চেই ছিলেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। কিন্তু তিনি ছিলেন একবারেই নীরব।
পাকিস্তানের খেলোয়াড়েরা রানার্সআপের মেডেল নিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের হাত থেকে। আর রানার্সআপের চেক তুলে দিয়েছেন নাকভি ও আমিনুল একসঙ্গে। ভারতীয় ক্রিকেটাররা পুরস্কার নিয়েছেন অন্য অতিথিদের কাছ থেকে।
নাটকীয়তা চরমে পৌঁছেছে পুরস্কার বিতরণীর শেষ পর্যায়ে এসে। মঞ্চ থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করেন নাকভি। তাঁর সঙ্গে নেমে যান অতিথিরাও। কারণ, চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল নাকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এসিসি ও পিসিবি প্রধানের বাইরেও নাকভির আরেক পরিচয় পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, নাকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে ক্রিকেটারদের নিষেধ করেছে ভারত সরকার। তাই পুরস্কার বিতরণী শেষে ট্রফি নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভেতরে।
নাকভি নেমে যাওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা মঞ্চে উঠে ট্রফি ছাড়াই ছবি তুলেছেন।