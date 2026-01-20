রাজশাহী না চট্টগ্রাম—আজ ফাইনালে যাবে কোন দল

বিপিএলে শিরোপা জেতার লড়াইয়ে এখন আছে চার দল, ম্যাচও বাকি আছে আর চারটি। নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে যাওয়া বিপিএলের প্লে–অফ শুরু হচ্ছে আজ। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চার দলের এই শিরোপার লড়াইয়ে লিগ পর্বে শীর্ষে থাকা দুই দল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালস পাচ্ছে দুটি সুযোগ।
আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে এই দুই দলের লড়াইয়ে জয়ী দল সরাসরি ফাইনালে চলে যাবে। এই ম্যাচে হেরে যাওয়া দলেরও ফাইনালে ওঠার সুযোগ আছে। এলিমিনেটরে সিলেট টাইটানস ও রংপুর রাইডার্সের মধ্যে জয়ী দলের বিপক্ষে তারা খেলবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার।
এবারের বিপিএলে কাগজ-কলমে অন্যতম শক্তিশালী দল রংপুর রাইডার্স তেমন সুবিধা করতে পারেনি লিগ পর্বে। মাঝে কিছুটা খারাপ সময় কাটালেও প্লে–অফের আগে দুটি জয় পাওয়ায় আত্মবিশ্বাসী দলটির প্রধান কোচ মিকি আর্থার, ‘আমরা শিরোপা জেতা থেকে ৩ ম্যাচ দূরে দাঁড়িয়ে আছি। এখন বড় ম্যাচ শুরু হচ্ছে। এই জায়গাটাতে আপনি মোমেন্টাম, আত্মবিশ্বাস ও জয় নিয়ে আসতে চাইবেন। আমরা যেটা পেয়েছি।’
শক্তিশালী এই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য প্লে–অফের আগে দুই ইংলিশ ক্রিকেটার স্যাম বিলিংস ও ক্রিস ওকসকে উড়িয়ে এনেছে সিলেট টাইটানস। এলিমিনেটরে রংপুর রাইডার্সের মুখোমুখি হওয়ার আগে আশাবাদী দলটির আরেক ইংলিশ অলরাউন্ডার ইথান ব্রুকস, ‘আমাদের সেরাটা খেলতে হবে। আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে হবে। তবে উইকেট দ্রুত পড়ে গেলে স্মার্ট ক্রিকেট খেলাও জরুরি। সবাই খুব রোমাঞ্চিত এই ম্যাচ নিয়ে।’
ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ের আগে চট্টগ্রাম রয়্যালস ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্স নতুন করে কোনো বিদেশি ক্রিকেটারকে আনেনি। লিগ পর্বে শীর্ষ দল হিসেবে কোয়ালিফাই করা রাজশাহীর অলরাউন্ডার জিমি নিশামের চলে যাওয়ার কথা ছিল প্লে–অফের আগেই। তবে জাতীয় দল থেকে ছুটি নিয়ে ফাইনাল পর্যন্তই দলের সঙ্গে থাকছেন তিনি। তাদের প্রতিপক্ষ চট্টগ্রাম রয়্যালস লিগ পর্বের শেষ দুটি ম্যাচে হারায় প্লে–অফে কিছুটা অস্বস্তিতে নিয়েই নামবে।