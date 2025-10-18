রিশাদের ঘূর্ণি আর মাঠের ভেতরে পাখি—বাংলাদেশের জয়ের ম্যাচের ১৬টি ভিন্নধর্মী ছবি

রিশাদের ঘূর্ণি আর মাঠের ভেতরে পাখি—বাংলাদেশের জয়ের ম্যাচের ১৬টি ভিন্নধর্মী ছবি
খেলা ডেস্ক
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে তিন ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। মাঠে ছিলেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী শামসুল হক। তাঁর ক্যামেরায় দেখুন ম্যাচের ১৬টি ভিন্নধর্মী ছবি—
খেলা শুরুর আগে রং নিয়ে কী করছেন তাসকিন–মোস্তাফিজ?টসের কয়েনটা ছুড়েছেন মিরাজ। জিতেছেন অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক
বাংলাদেশের ১৫৪তম ওয়ানডে ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেক হয়েছে মাহিদুল ইসলামের। তাঁকে ক্যাপ পরিয়ে দিয়েছেন ১৫৩তম অভিষিক্ত সাইফ হাসান চলছিল পানি পানের বিরতি। একটা ছাতা নিয়ে এলেন তানজিম হাসান
উইকেটে থিতু হলেও ইনিংসটা বড় হলো না। ৩২ রানে এলবিডব্লু হয়ে আক্ষেপ নিয়েই মাঠ ছেড়েছেন নাজমুল হোসেন বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন তাওহিদ হৃদয় ম্যাচের প্রথম দিকে গ্যালারিতে দর্শক ছিলেন কম। ছবিটি বেলা তিনটার কয়েক মিনিট আগে তোলা অভিষেকেই হাতছানি দিচ্ছিল ফিফটি। তবে ৪৬ রানে বোল্ড হয়ে থামতে হয়েছে মাহিদুল ইসলামকে সতীর্থদের জন্য পানির বোতল নিয়ে মাঠে ঢুকেছেন জাকের আলী চলছিল খেলা। মাঠে দেখা গেল খঞ্জনা পাখি। ধরা পড়ল ক্যামেরায় আরও একটি উইকেট পেলেন রিশাদ। মুখের চওড়া হাসিই তাঁর আনন্দের মাত্রা বুঝিয়ে দিচ্ছে শাই হোপকে আউট করার পর তানভীরকে অধিনায়কের অভিনন্দন৫ উইকেট নেওয়ার পর সিজদা দেন রিশাদ মাঠের ভেতরে ছুটে গেলেন এক দর্শক। জড়িয়ে ধরলেন তানভীর ইসলামকে। নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁকে টেনে নিয়ে যান খেলা শেষ। বাংলাদেশ দল মাঠ থেকে ওঠার সময় ক্যামেরার দৃষ্টি রিশাদ হোসেনের দিকে এই বল রিশাদ যত্ন করে রেখে দেবেন নিশ্চয়ই। বাংলাদেশের প্রথম স্পিনার হিসেবে ৬ উইকেট নেওয়া বল বলে কথা