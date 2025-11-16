সাকিব-সাইফের পর আবুধাবি টি-টেন লিগে দল পেলেন তাসকিনও

সাকিব আল হাসান আর সাইফ হাসানের পর আবুধাবি টি-টেন লিগে দল পেলেন তাসকিন আহমেদও। দল পেয়েছিলেন নাহিদ রানাও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর খেলা হচ্ছে না।।
আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাসকিনকে দলে নেওয়ার ঘোষণা দেয় নর্দান ওয়ারিয়র্স ফ্র্যাঞ্চাইজি। আট দলের এই টুর্নামেন্ট মাঠে গড়াবে ১৮ নভেম্বর। ফাইনাল ৩০ নভেম্বর।
এবার আবুধাবি টি-টেনে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে এসেছে রয়্যাল চ্যাম্পস। ড্রাফট শুরুর আগেই তারা দলে টেনে নেয় সাকিব আল হাসানকে। গ্লোবাল লেজেন্ড ক্যাটাগরিতে সাকিবের সঙ্গে দলে যোগ দিয়েছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস আর জেসন রয়ও। জাতীয় দলের বাইরে থাকায় সাকিব এ টুর্নামেন্টে খেলবেন শুরু থেকেই।
১৮ অক্টোবর হওয়া ড্রাফটে ‘বি’ ক্যাটাগরি থেকে সাইফ হাসানকে দলে নিয়েছে অ্যাসপিন স্ট্যালিয়ন্স। ‘সি’ ক্যাটাগরি থেকে দল পেয়েছিলেন নাহিদ রানাও। ভিস্তা রাইডার্সের হয়ে খেলার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিসিবি অনাপত্তিপত্র না দেওয়ায় এ আসরে আর খেলা হচ্ছে না তাঁর।