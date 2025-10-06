পন্টিংয়ের দলে খেলতে তর সইছে না রিশাদের

বিগ ব্যাশের আগের মৌসুমেও সুযোগ পেয়েছিলেন রিশাদ হোসেন। তবে অনাপত্তিপত্র না পাওয়ায় খেলতে যাওয়া হয়নি। এবার আবার তাঁকে দলে নিয়েছে হোবার্ট হারিকেনস। তাতে একটি স্বপ্নপূরণ হচ্ছে বাংলাদেশের লিগ স্পিনারের।
ছোটবেলা থেকেই রিশাদের প্রিয় ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি রিকি পন্টিং। রিশাদের দল হোবার্ট হারিকেনসের হেড অব স্ট্র্যাটেজি হিসেবে কাজ করেন তিনি। রিশাদ জানালেন, পন্টিংয়ের সঙ্গে কাজ করতে তর সইছে না।
আজ জুমে হওয়া ক্রিকেট তাসমানিয়ার সংবাদ সম্মেলনে রিশাদ বলেছেন, ‘বেড়ে ওঠার সময় আমার প্রিয় ক্রিকেটার ছিলেন পন্টিং। আমি তাঁর খেলা দেখতাম তখন। এখন তাঁর সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছি। আমি তাঁর কোচিংয়ে খেলতে চাই।’
আগামী ১৪ ডিসেম্বর শুরু হবে বিগ ব্যাশের এবারের আসর। এই টুর্নামেন্টে খেলার জন্য বিসিবির কাছ থেকে অনাপত্তিপত্রও পেয়ে গেছেন রিশাদ। অস্ট্রেলিয়ায় হোবার্টের হয়ে কাজটা কী হবে, তা–ও জানেন রিশাদ।
রিশাদ বলেছেন, ‘পাওয়ারপ্লে শেষ হওয়ার পর উইকেট নেওয়াটা লেগ স্পিনার হিসেবে আমার কাজ। আশা করি, হোবার্টের হয়েও কাজটা করতে পারব। বিশ্বের বিভিন্ন লিগে খেলার মাধ্যমে আমার অভিজ্ঞতা বাড়বে। সেরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলে বোলিংয়েও উন্নতি হবে।’
এর আগে পাকিস্তান সুপার লিগেও খেলেছেন রিশাদ। সর্বশেষ আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তবে শুধু ক্রিকেট নয়, বিগ ব্যাশে ভিন্ন একটি বিষয় নিয়েও নিজের রোমাঞ্চের কথা জানিয়েছেন রিশাদ।
রিশাদ বলেছেন, ‘আমাকে যখন হোবার্ট দলে নেয়, আমি সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটার নাম গুগল করি আর দেখতে পাই যে খুব সুন্দর আর প্রশান্তিময় জায়গা।’