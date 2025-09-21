ভারত ম্যাচের আগে দলে মনোবিদ যুক্ত করেছে পাকিস্তান

ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে দুই দলের খেলোয়াড়দের চাপ অনুভব করা নতুন কিছু নয়। এবার গ্রুপ পর্বের খেলায় ভারতের ক্রিকেটাররা পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত না মেলানোর জেরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাতে আজকের সুপার ফোর পর্বের ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা আরও বেড়েছে।
ভারত ম্যাচের আগে তাই চাপ সামলাতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) দলে একজন মনোবিদ যুক্ত করেছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম সামা টিভি এ খবর দিয়েছে।
সামা টিভি অনলাইন তাদের এক সূত্রের বরাতে লিখেছে, খেলোয়াড়দের মানসিক চাপ কমাতে এবং মাঠে শান্ত থাকতে সাহায্য করবেন মনোবিদ ডা. রাহিল করিম।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস নাউ তাদের প্রতিবেদনে ডা. রাহিল সম্পর্কে লিখেছে, তিনি একজন অভিজ্ঞ মনোরোগবিশেষজ্ঞ। তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন কলেজে কনসালট্যান্ট সাইকিয়াট্রিস্ট ও সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া তিনি দীর্ঘদিন ধরে ইংল্যান্ডে সাইকিয়াট্রি ট্রেইনি চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
অবশ্য ভারত ম্যাচের আগে হঠাৎ মনোবিদ নিয়োগে তেমন কোনো লাভ হবে না বলে মনে করেন সাবেক পিসিবি প্রধান নাজাম শেঠি। পাকিস্তানের একটি সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেছেন, ‘মানসিক স্বাস্থ্য আসলে অনেক বিস্তৃত বিষয়। কিন্তু আমাদের বাস্তবতায় বিষয়টা প্রায়ই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এক সরল প্রশ্নে—পাগল কি না? সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এখানে যাঁরা বিশেষজ্ঞ আছেন, তাঁদের অনেকেই বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে এসেছেন। তাঁরা ইংরেজিতে কথা বলেন, অথচ সেটা আমাদের ছেলেদের ভাষা নয়। সাইকিয়াট্রিস্ট রাতারাতি তাদের কিছু শেখাতে পারবে না।’
সামা টিভি খবর দিয়েছে, এই মনোবিদ তাঁর সেশনগুলোতে মূলত মনোযোগ ধরে রাখা, অযাচিত চাপ এড়ানো এবং ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন।
এদিকে গতকাল পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করেছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। শনিবার দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমির ওভাল টুতে নির্ধারিত অনুশীলন সেশনের সময় তিনি দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলেন।
খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করার পর নাকভি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি শুধু খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে গিয়েছিলাম। খেলোয়াড় আর টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে দেখা হওয়াটা দারুণ অভিজ্ঞতা। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে দলের মনোবল বেড়ে গেছে। আশা করি, প্রার্থনা করি—আগামী ম্যাচগুলোতে পাকিস্তান খুব ভালো খেলবে।’
আজ ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের সুপার ফোরের ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায়।