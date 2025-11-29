১৩ বলে দরকার ৩ রান—এমন সময়ে খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা

মেয়েদের বিগ ব্যাশে গতকাল ঘটল এক বিতর্কিত ঘটনা! জয়ের জন্য সিডনি থান্ডারের ১৩ বলে দরকার ছিল ৩ রান, হাতে উইকেট ছিল সব কটি—এমন সময়ে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স ও সিডনি থান্ডারের মধ্যে ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন আম্পায়াররা। অ্যাডিলেডে ম্যাচটি ছিল বৃষ্টিবিঘ্নিত। তবে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন জানিয়েছে, খেলা পরিত্যক্তের ঘোষণা দেওয়ার সময় মাঠে বৃষ্টি ছিল না।
বৃষ্টির কারণে এই ম্যাচ আগেই নেমে এসেছিল পাঁচ ওভারে। অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে জয়ের জন্য সিডনির লক্ষ্য ছিল ৪৬ রান। শুরু থেকেই ব্যাট হাতে আগ্রাসী ছিলেন অধিনায়ক ফিবি লিচফিল্ড। মাত্র ১৫ বলে ৩৮ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। দুই ওভারেই সিডনির স্কোরবোর্ডে জমা হয় ৩৫। জয়ের জন্য দরকার ছিল মাত্র ১১ রান, হাতে ছিল ১৮ বল।
কিন্তু ২.৫ ওভার শেষে যখন সিডনির সংগ্রহ বিনা উইকেটে ৪৩, তখনই আম্পায়াররা বৃষ্টির অজুহাতে খেলা থামিয়ে দেন। এ নিয়ে খেপেছেন সিডনি অধিনায়ক লিচফিল্ড। ফক্স স্পোর্টসকে লিচফিল্ড বলেন, ‘আমি হতাশ। এটা আসলেই লজ্জাজনক।’
অ্যাডিলেড অধিনায়ক তালিয়া ম্যাকগ্রা অবশ্য অন্য কথা বলেছেন, ‘বৃষ্টি কমলেও বল ভেজা ছিল। আম্পায়াররা যা ঠিক মনে করেছেন, তাই করেছেন।’
এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন ধারাভাষ্যকারেরা। ধারাভাষ্যকার অ্যালিস্টার নিকলসন সরাসরি বলেন, ‘যা হচ্ছে এটা লজ্জাজনক। এখন মাঠে একফোঁটা বৃষ্টিও নেই। ম্যাচের ফল নির্ধারিত হওয়ার খুব কাছে ছিল (সিডনি), স্পষ্টভাবেই সিডনি থান্ডারকে তাদের জয় থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। হাস্যকর।’
তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক টেস্ট ক্রিকেটার ক্যালাম ফার্গুসন বলেন, ‘আমি সত্যিই হতবাক। এটা আসলে ক্রিকেটের জন্য বিব্রতকর। এখন আমি বিস্মিত, এটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।’
শুধু ধারাভাষ্যকার বা বিশ্লেষক নন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।