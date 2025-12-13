রেকর্ড গড়ে বাংলাদেশের যুবাদের জয়, ৪ রানের জন্য সেঞ্চুরি হলো না জাওয়াদের

টুর্নামেন্টটা যখন অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ, ২৮৪ রানের লক্ষ্যটাকে বড় বলতেই হবে। টুর্নামেন্টের ৩৬ বছরের ইতিহাসে এত বেশি রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে জয়ের কোনো উদাহরণ ছিল না। আজ দুবাইয়ে আইসিসি ক্রিকেট একাডেমি মাঠে সেই উদাহরণ তৈরি করল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল।
২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ ২৮৪ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে রেকর্ড গড়ে আফগানিস্তানকে ৩ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। যুবাদের এশিয়া কাপের রান তাড়ার আগের রেকর্ডটি ছিল ভারত ও পাকিস্তানের। ২০২১ সালে ভারত আফগানিস্তানকে ও ২০২৩ সালে পাকিস্তান ভারতকে হারায় ২৬০ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে।
আজ টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে ফয়সাল শিনোজাদার সেঞ্চুরিতে ভর করে ৭ উইকেটে ২৮৩ রান করে আফগান যুবারা। রান তাড়ায় বাংলাদেশের কাজটা সহজ করে দেয় জাওয়াদ আবরার ও রিফাত বেগের উদ্বোধনী জুটি। ২৬.৪ ওভারে ১৫১ রানের জুটি গড়েন দুজন। ৬৮ বলে ৫ চার ও ২ ছক্কায় ৬২ রান করে ফিরে যান রিফাত। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়ে জাওয়াদ কাটা পড়েন নড়বড়ে নব্বইয়ে, তখন বাংলাদেশের রান ২ উইকেটে ১৭০। ১১২ বলে ৯৬ রান করার পথে ৯টি চার ও ৬টি ছক্কা মেরেছেন জাওয়াদ। রুহুল্লাহ আরবের বলে খাতির স্টানিকজাইয়ের দুর্দান্ত এক ক্যাচের শিকার হয়ে হতাশায় ক্রিজে বসে পড়েন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ওপেনার।
দুই ওপেনারের বিদায়ের পর কালাম সিদ্দিকিকে নিয়ে দলকে এগিয়ে নেন অধিনায়ক আজিজুল হাকিম। তবে দুই ওভারের মধ্যে ১৩ রানের মধ্যে দুজনের বিদায়ে একটু চাপে পড়ে বাংলাদেশের যুবারা। এরপর খাতিরের এক ওভারে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ও সামিউন বাসীরও ৩ বলের মধ্যে বিদায় নিয়ে চাপটা আরেকটু বাড়িয়ে দেন।
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৪৮তম ওভারটা শুরু করে ১৮ বলে ১৫ রানের সমীকরণ নিয়ে। ওভারের পঞ্চম বলে ছক্কা মেরে সমীকরণটাকে ১৩ বলে ৬ রানে নামিয়ে আনেন শেখ পারভেজ। ওই ওভার থেকে সব মিলিয়ে রান আসে ১১।
পরের ওভারে সমীকরণটা যখন ১১ বলে ২ রানের তখন আউট হয়ে যান ৭ বলে ১৩ রান করা পারভেজ। এর তিন বল পরেই ১ রান নিয়ে দলকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান শাহরিয়ার আহমেদ। বাংলাদেশের যুবার জিতল ৭ বল হাতে রেখে।
এর আগে আফগান যুবাদের ইনিংসে ৯৪ বলে ১০৩ রান করেন শিনোজাদা। বাংলাদেশের বিপক্ষে ছয়টি যুব ওয়ানডে খেলা শিনোজাদার এটি তৃতীয় সেঞ্চুরি। ইংল্যান্ডের হামজা শেখকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশের বিপক্ষে যুব ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি এখন শিনোজাদারই।
শিনোজাদা ফেরেন দলকে ১৭৫ রানে রেখে তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ৩৩তম ওভারে। এরপর ১৭.৩ ওভারে ১০৮ রান তুলতে পারে আফগানরা।
সোমবার বাংলাদেশ দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে নেপালের বিপক্ষে। আজ ‘বি’ গ্রুপের আরেক ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে ৮ উইকেটে হেরেছে নেপালিরা।
আফগানিস্তান অ-১৯ দল: ৫০ ওভারে ২৮৩/৭ (শিনোজাদা ১০৩, নিয়াজাই ৪৪, মিয়াখিল ৩৮*, সাদাত ৩৪; শাহরিয়ার ২/৪৩, ইকবাল ২/৬৩)।বাংলাদেশ অ-১৯ দল: ৪৮.৫ ওভারে ২৮৪/৭ (জাওয়াদ ৯৬, রিফাত ৬২, আজিজুল ৪৭, কালাম ২৯; স্টানিকজাই ২/৪৬, আরব ২/৪৮)।ফল: বাংলাদেশ অ-১৯ দল ৩ উইকেটে জয়ী।ম্যান অব দ্য ম্যাচ: জাওয়াদ আবরার।