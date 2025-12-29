আইপিএলে ৯ কোটি ২০ লাখ পাওয়া মোস্তাফিজের আরও বেশি প্রাপ্য, বলছেন তাসকিন

বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতে এখন বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের দেখা যাচ্ছে নিয়মিতই। এ মুহূর্তে বিপিএল চলার সময়ও যেমন রিশাদ হোসেন খেলছেন বিগ ব্যাশে। কিছুদিন আগেই আইএল টি–টোয়েন্টি খেলে এসেছেন তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। ওই টুর্নামেন্টে ছিলেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানও, তিনি অবশ্য এখন আর বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ নন।
আইএল টি–টোয়েন্টিতে শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে ৬ ম্যাচ খেলে ৯ উইকেট পেয়েছেন তাসকিন। মাঝে ঢাকায় কিছুদিন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে বিপিএলে খেলতে সিলেটে তিনি যোগ দিয়েছেন তাঁর দল ঢাকা ক্যাপিটালসে। সেখানেই ক্রিকেটারদের বিদেশি লিগ খেলতে ছাড়পত্র দেওয়ায় বোর্ডকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাসকিন।
সিলেটে আজ সাংবাদিকদের তাসকিন বলেন, ‘সত্যি বলতে, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির খেলোয়াড়দের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করলে অনেক কিছু শেখার থাকে। আলাদা কোচিং প্যানেল থাকে এবং সবাই সবার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করে। নিজের ক্রিকেটে উন্নতি করতে অনেক সহায়তা হয়। বোর্ডকে ধন্যবাদ যে তারা এনওসি দেওয়া শুরু করেছে। এটা ভবিষ্যতে আমাদের খেলোয়াড়দের জন্য ইতিবাচকই হবে।’
ব্যক্তিগতভাবে নিজের আইএল টি–টোয়েন্টির অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে তাসকিন বলেছেন, ‘আসলে সত্যি বলতে, এটা বড় একটা লিগ। প্রতিটা দলের ব্যাটিং সাইড বেশ শক্তিশালী। দেখতাম, একটার পর একটা ব্যাটসম্যান আসছেই। বোলার হিসেবে সহজ ছিল না। চেষ্টা করছি তো যতটুকু যা হয়েছে, এটা আমাকে ভবিষ্যতের জন্য আত্মবিশ্বাস জোগাবে।’
এবারের আইএল টি–টোয়েন্টিতে ৮ ম্যাচ ১৫ উইকেট পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। একটা সময় তিনি ছিলেন টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিও। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা তাঁকে ঘিরে।
এবারের আইপিএলে মোস্তাফিজকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের আইপিএলে এটাই সর্বোচ্চ মূল্য।
তাসকিন বলছেন, প্রাপ্য হিসেবেই এতটা পারিশ্রমিক পেয়েছেন মোস্তাফিজ, ‘ফিজ বিশ্ব ক্রিকেটে প্রমাণিত একজন ক্রিকেটার। ও যদি ৯ কোটির জায়গায় ১৮ কোটিও পাইত, এটা অবাক হওয়ার কিছু হতো না। কারণ, ওর এটা প্রাপ্য। আইপিএলেও অনেক ম্যাচ খেলছে, ভালো করে দেখিয়েছে। আর আইএলে তো দুর্দান্ত খেলছে। তো এটা আমার কাছে সারপ্রাইজিং না। আমি মনে করি, ফিজ আরও বেশি ডিজার্ভ করে।’