ভেঙে গেল রিজওয়ানের বিশ্ব রেকর্ড, টি–টোয়েন্টিতে এখন এক বছরে সর্বোচ্চ রান কার

খেলা ডেস্ক

প্রায় সবার অলক্ষ্যেই টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে হয়ে গেল এক বিশ্ব রেকর্ড। অস্ট্রিয়ান ব্যাটসম্যান করণবীর সিং গড়েছেন এই ইতিহাস। আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে এক বছরে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড এখন এই ডানহাতি ব্যাটসম্যানের।

চলতি বছর করণবীর এরই মধ্যে করেছেন ১৪৮৮ রান, যা এক বছরে সর্বোচ্চ। এর আগে রেকর্ডটি ছিল পাকিস্তানের ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ানের। ২০২১ সালে ১৩২৬ রান করেছিলেন রিজওয়ান।

১৮ থেকে ১৯ অক্টোবরের মধ্যে অস্ট্রিয়া ক্রিকেট দল রোমানিয়ায় ৪ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ খেলে। রোমানিয়া সফরের শুরুতে রিজওয়ানের রেকর্ড ভাঙতে করণবীরের দরকার ছিল মাত্র ৮৭ রান।

অস্ট্রিয়ান ব্যাটসম্যান করণবীর সিং

সিরিজের প্রথম ম্যাচেই করণবীর করেন ২৭ বলে ৫৭ রান। দ্বিতীয় ম্যাচে ৪৬ বলে ৯০। তাতেই ভাঙেন রিজওয়ানের বিশ্ব রেকর্ড।

পরের দুই ম্যাচেও রান করেন করণবীর। তৃতীয় ম্যাচে ৪৪ বলে ৭৪ রানের পর শেষ ম্যাচে করেছেন ১২ বলে ২৭। তাতে করণবীরের রান এখন দাঁড়িয়েছে ১৪৮৮।

শুধু রান নয়, এক বছরে সর্বোচ্চ চার মারার রেকর্ডও ভেঙেছেন করণবীর। এই রেকর্ডও ছিল রিজওয়ানের। রোমানিয়া সফরে করণবীর মেরেছেন ১৯টি চার। ফলে তাঁর এ বছর মোট চার দাঁড়ায় ১২৭টি, যা রিজওয়ানের আগের রেকর্ডের (১১৯) চেয়ে ৮টি বেশি।

ছক্কার রেকর্ড তো করণবীর গড়েছেন আগেই। চলতি বছরে করণবীর ছক্কা মেরেছেন ১২২টি, এক বছরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছক্কা সূর্যকুমার যাদবের। ২০২২ সালে ৬৮টি ছক্কা মেরেছিলেন সূর্য।

রোমানিয়া সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে আরও এক কীর্তি গড়েছেন অস্ট্রিয়ার অন্য এক ক্রিকেটার। করণবীরের সতীর্থ বিলাল জালমাই চলতি বছরে এক হাজার রান পূর্ণ করেন। আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে এক বছরে ন্যূনতম এক হাজার রান করা চতুর্থ ক্রিকেটার বিলাল জালমাই।

