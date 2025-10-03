কাল জেতা ম্যাচের একাদশে দুটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসান নেই আজ। তাঁদের জায়গায় একাদশে ঢুকেছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও শরীফুল ইসলাম।
বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, জাকের আলী (অধিনায়ক), নুরুল হাসান, শামীম হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম।
টসে জিতেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক জাকের আলী। নিয়েছেন আগে বোলিং। যার অর্থ, গতকালের মতো আজও রান তাড়ায় ব্যাটিং করবে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ–আফগানিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে সবাইকে স্বাগত। গতকাল প্রথম টি–টোয়েন্টিতে ৪ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। আজ জিতলেই সিরিজজয়।