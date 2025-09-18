ভারতের ম্যাচ মানেই পাইক্রফট রেফারি, রমিজ রাজার দাবি কি সঠিক

ছেলেদের টেস্ট, ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৫৩৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে রেফারির দায়িত্ব পালন করেছেন অ্যান্ডি পাইক্রফট। এর মধ্যে ভারতের ম্যাচ ১২৪টি।
ক্রীড়াঙ্গনে সাধারণত খেলোয়াড়েরাই আলোচনায় থাকেন বেশি। তবে বিশ্ব ক্রিকেটে এই মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত নাম অ্যান্ডি পাইক্রফট।
দুবাইয়ে গত রোববার এশিয়া কাপের ম্যাচে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভারতের খেলোয়াড়দের হাত না মেলানোর ঘটনায় ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটের বিরুদ্ধে নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ আনে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
এরপর পিসিবি পাইক্রফটকে এশিয়া কাপের দায়িত্ব থেকে অপসারণের দাবি তুললে এ নিয়ে জল ঘোলা হয় অনেক। অনিশ্চয়তা তৈরি হয় পাকিস্তান দলের এশিয়া কাপে খেলা চালিয়ে যাওয়া নিয়েও।
গতকাল দুবাইয়ের টিম হোটেলে পাকিস্তান দল যখন আরব আমিরাতের সঙ্গে ম্যাচ হবে কি না তা জানার অপেক্ষায়, তখন লাহোরে পিসিবির দুই সাবেক চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি ও রমিজ রাজাকে নিয়ে বৈঠকে বসেন বর্তমান চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। সেই বৈঠকে পাকিস্তান খেলা চালিয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নাকভি ও রমিজ।
রমিজ সাংবাদিকদের বলেন, ভারতের অধিকাংশ ম্যাচেই রেফারির দায়িত্বে থাকেন পাইক্রফট, ‘মজার ব্যাপার হলো, অ্যান্ডি পাইক্রফট সব সময় ভারতের পছন্দের ম্যাচ রেফারি। যখনই আমি টস পরিচালনা করি (সম্প্রচার চ্যানেলের সঞ্চালক হিসেবে), তখনই তাঁকে সেখানে দেখতে পাই।’
রমিজ আরও বলেন, ‘ভারতের ম্যাচে তিনি যেন স্থায়ী (রেফারি)। তিনি ভারতের ৯০টির বেশি ম্যাচে দায়িত্বে ছিলেন। এমনটা হওয়া উচিত নয়।’
রমিজের এমন মন্তব্যের পর অনেকেরই কৌতূহল, আসলেই কি ভারতের ম্যাচে পাইক্রফটই বেশি রেফারিং করে থাকেন? পাইক্রফটই যদি ভারতের পছন্দের রেফারি হন, তাহলে ভারতের ক্রিকেটারদের হাত না মেলানোর ঘটনায় তাঁর সংশ্লিষ্টতার সন্দেহও জোরালো হয়।
বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসির ওয়েবসাইট বলছে, জিম্বাবুয়ের অ্যান্ডি পাইক্রফট ২০০৯ সাল থেকে ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বর্তমানে তিনি আইসিসির এলিট প্যানেলভুক্ত। ছেলেদের টেস্ট, ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি মিলিয়ে গত ১৬ বছরে তিনি ৫৩৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে রেফারির ভূমিকায় ছিলেন।
প্রতিটি ম্যাচে দুটি দল খেলে থাকে। ক্রিকইনফোর হালনাগাদ তথ্যে দেখা যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত ভারতের ১২৪টি ম্যাচে দায়িত্ব পালন করেছেন পাইক্রফট। শতাংশের হিসাবে ২৩.১৪ শতাংশ। অর্থাৎ রেফারি হিসেবে ক্যারিয়ারের এক–চতুর্থাংশেরও কম ভারতের ম্যাচে পাইক্রফট ম্যাচ রেফারি ছিলেন।
রমিজ রাজা শুধু ভারতের কথা বললেও পাইক্রফটও পাকিস্তানেরও অনেক ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। দুবাইয়ে কাল রাতে আরব আমিরাত–পাকিস্তান ম্যাচ পর্যন্ত সংখ্যাটা ১০২। তবে পাইক্রফট সবচেয়ে বেশি ম্যাচ রেফারি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার খেলায়—১৩৫টি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩২ ম্যাচ পরিচালনা করেছেন শ্রীলঙ্কার।
ম্যাচ রেফারি নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে আইসিসি কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখে। এর মধ্যে একটি নিরপেক্ষ দেশের রেফারিকে দায়িত্বে রাখা। পাইক্রফট যেহেতু জিম্বাবুইয়ান, তাই অন্য দেশগুলোর ম্যাচেই তাঁকে রেফারি হিসেবে বেশি দেখা গেছে।
এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভারতের ম্যাচ পরিচালনা করেছেন শ্রীলঙ্কান রেফারি রঞ্জন মাদুগালে—১৯৭টি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮৩টি ভারতের ম্যাচে রেফারির দায়িত্বে ছিলেন ইংল্যান্ডের ক্রিস ব্রড। ইংলিশ ক্রিকেটার স্টুয়ার্ট ব্রডের বাবা ক্রিস ব্রডকে গত বছর এলিট প্যানেল থেকে সরিয়ে দিয়েছে আইসিসি।