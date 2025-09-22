শোয়েবের চোখে অধিনায়কই ‘সবচেয়ে বাজে’ পাকিস্তান দলে

দলের অন্য কেউ নন, সরাসরি অধিনায়কের জায়গা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি শোয়েব আখতার। এশিয়া কাপের সুপার ফোরে গতকাল ভারতের কাছে পাকিস্তানের হারের পর ক্ষোভ প্রকাশ করেন শোয়েব। অধিনায়কত্বের সমালোচনা করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্রুততম ডেলিভারির রেকর্ড গড়া সাবেক এই পেসার বলেছেন, পাকিস্তানের দলে দুর্বলতম দিক হচ্ছেন সালমান আগা।
দুবাইয়ে গতকাল আগে ব্যাট করে ১৭১ রান তুলে ভারতের কাছে ৬ উইকেটে হারে পাকিস্তান। প্রথম পর্বেও ভারতের কাছে হেরেছে তারা। দুটি ম্যাচে সেভাবে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়তে পারেনি সালমান আগার দল। গত মার্চে নিউজিল্যান্ড সফরের আগে সালমানকে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
এশিয়া কাপে প্রথম পর্বে ভারতের কাছে হারের পর থেকেই সমালোচিত হচ্ছে সালমানের অধিনায়কত্ব। কালকের ম্যাচে যেমন হাসান নেওয়াজকে দলের বাইরে রাখায় ও সালমান নিজে ছয়ে ব্যাটিংয়ে নামায় সমালোচিত হচ্ছেন। পাশাপাশি ম্যাচে সালমানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তও সমালোচিত হচ্ছে। পাকিস্তানের স্ট্রিমিং প্লার্টফর্ম ‘ট্যাপম্যাড’-এ সালমানের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে শোয়েব বলেছেন, নেওয়াজকে চারে খেলালে পাকিস্তান আরও বড় সংগ্রহ পেতে পারত। অধিনায়ক হিসেবে কী করা উচিত, সালমান সেটাই বুঝতে পারছেন না বলে মন্তব্য করেন শোয়েব।
শুনুন শোয়েবের মুখেই, ‘অধিনায়ক হিসেবে তাকে দেখে মনে হয় না, সে কী করছে, সেটা সে জানে। সে কেমন অধিনায়কত্ব করছে, পারফরম্যান্সই–বা কেমন। এটাই দুর্বলতম দিক এবং কেউ এটা নিয়ে কথা বলছে না। সে যে জায়গায় ব্যাট করছে, সেটার কি যোগ্য? এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। দলে আসলে তার কাজটা কী?’
শোয়েব এরপর বলেন, ‘ছয়ে ব্যাটিংয়ে নেমে সে কী করে? তিলক কিংবা হার্দিকের সঙ্গে তুলনা করুন। কোনো তুলনাই চলে না। মানলাম সে হয়তো ‘‘ভালো ছেলে’’, কারও কারও চোখে সে হয়তো ‘‘ভালো অধিনায়ক’’ও। কিন্তু অবদানটা কী? এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। (দলে) সে-ই দুর্বলতম দিক।’
পাকিস্তান দলে যোগ্যতা বিবেচনায় সালমানের জায়গা নেই বলেও মনে করেন শোয়েব, ‘অধিনায়কই (দলের) দুর্বলতম দিক। দলে সে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারেনি। সবচেয়ে বড় কথা, কোচকে সঙ্গে নিয়ে দল নির্বাচনে সে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। কিসের ভিত্তিতে তারা দল নির্বাচন করছে, সেটাই আমার মাথায় ঢোকে না। সব দোষ ম্যানেজমেন্টের।’
এশিয়া কাপে এ পর্যন্ত পাকিস্তানের চার ম্যাচে ব্যাটিংয়ে নেমে ৭৫.৪৭ গড়ে ৪০ রান করেছেন সালমান। আগামীকাল সুপার ফোরে আবুধাবিতে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।