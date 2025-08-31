২০ বলে ফিফটি, স্ট্রাইক রেটে নিজের সেরা ইনিংস খেললেন সাকিব

ব্যাট হাতেও দেখা মিলল আসল সাকিব আল হাসানের!
বাংলাদেশের অলরাউন্ডার ১০ ম্যাচ পর আজ ফিফটি পেয়েছেন স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের হয়ে সেন্ট লুসিয়া কিংসের বিপক্ষে বিধ্বংসী এক ফিফটিই পেয়েছেন সাকিব। ২৬ বলেই করেছেন ৬১ রান। মেরেছেন ৫টি করে চার ও ছক্কা। সাকিব এর আগে সর্বশেষ ফিফটি পেয়েছিলেন এ বছরের গ্লোবাল সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে নিউজিল্যান্ডের সেন্ট্রাল ডিসট্রিক্টসের বিপক্ষে।
সেন্ট লুসিয়ার ড্যারেন স্যামি স্টেডিয়ামে ২০ বলেই ফিফটি ছুঁয়েছেন সাকিব। যা তাঁর ক্যারিয়ারে যৌথভাবে দ্রুততম। ইনিংসে সাকিবের স্ট্রাইক রেট ২৩৪.৬১। যা স্বীকৃতি টি-টোয়েন্টিতে ৩০ ছাড়ানো ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ। আগের রেকর্ড ছিল ২২২.৫৮, ২০২৩-২৪ মৌসুমের বিপিএলে রংপুরে রাইডার্সের হয়ে খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে করেছিলেন ৩১ বলে ৬৯।
সাকিবের দল আজ করেছে ৪ উইকেটে ২০৪ রান। এই প্রতিবেদন লেখার সময় সেন্ট লুসিয়া কিংস ৪ ওভারেই ১ উইকেটে করেছে ৫১ রান। ১ ওভারে ৮ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন সাকিব।