ব্রিটজকে ও ব্রেভিস—দুজনই করেছেন ফিফটি
ক্রিকেট

ভারতের বিপক্ষে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে জয়, রান তাড়া শিখিয়ে দিলেন মার্করাম–ব্রেভিসরা

খেলা ডেস্ক

কীভাবে বড় রান তাড়া করতে হয়, তা দেখিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা। রায়পুরে ভারতের দেওয়া ৩৫৯ রানের লক্ষ্যে ৪ উইকেট ও ৪ বল হাতে রেখে জিতেছে তারা। এই জয়ে ৩ ম্যাচের সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে টেম্বা বাভুমার দল। ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার এটি তৃতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়। এটি ভারতের বিপক্ষে যৌথভাবে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড। ২০১৯ সালে অন্য কীর্তিটি গড়েছিল অস্ট্রেলিয়া।

৩৫৯ রান তাড়া করতে দক্ষিণ আফ্রিকার যেসব বক্সে টিক দেওয়ার প্রয়োজন, সবই তারা করেছে। টপ অর্ডারে বড় ইনিংস খেলার প্রয়োজন মিটিয়েছেন এইডেন মার্করাম। ৯৮ বলে ১১০ রানের ইনিংস খেলেছেন এই ওপেনার। ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ওপেনার হিসেবে ২৫ ইনিংসে এটিই মার্করামের প্রথম সেঞ্চুরি।

মার্করামকে ভালো সঙ্গ দিয়েছেন টেম্বা বাভুমা। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে বাভুমাকে নিয়ে ৯৬ বলে ১০১ রানের জুটি গড়েছেন মার্করাম। সেখানে বাভুমার অবদান ছিল ৪৮ বলে ৪৬। এরপর মার্করাম জুটি গড়েছেন ম্যাথু ব্রিটজকের সঙ্গে। এই জুটি থেকে আসে ৫৫ বলে ৭০ রান।

দলীয় ১৯৭ রানে মার্করাম ফিরলে ব্রিটজকে ও ডেভাল্ড ব্রেভিস গড়েন ৬৪ বলে ৯২ রানের জুটি। ৩৪ বলে ৫৪ রানের ইনিংস খেলেছেন ব্রেভিস। ব্রিটজকে করেছেন ৬৪ বলে ৬৮। ১১ ওয়ানডেতে এটি তাঁর সপ্তম ফিফটি।  এই জুটিই ম্যাচের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়।

ওয়ানডেতে সপ্তম ফিফটি করেছেন ব্রিটজকে

পুরো ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা অনেকটা অঙ্কের মতো হিসাব মিলিয়ে খেলেছে। প্রথম ১০ ওভারে ৫১ রান তোলা প্রোটিয়ারা ২০ ওভারে তোলে ১১৮, ৪০ ওভারে ২৮২ রান। শেষ দিকে ব্রিটজকের উইকেট, টনি ডি জর্জি চোটের কারণে উঠে গেলে কিছুটা চাপে পড়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে তাতে বেশি ক্ষতি হয়নি। অলরাউন্ডার করবিন বশের ১৫ বলে ২৯ রানে জিতেছে তারা।

এর আগে কোহলির ৫৩তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি ও রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের প্রথম সেঞ্চুরিতে ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৫৮ রান তোলে ভারত। ৯০ বলে সেঞ্চুরি করা কোহলি সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটি আজ ৮৪তম সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন। সামনে শুধু একজন—ক্রিকেট ঈশ্বর শচীন টেন্ডুলকার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টেন্ডুলকারের সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি (১০০টি) ছোঁয়ার দৌড়ে কোহলিই এখন সবচেয়ে কাছে। আসলে কোহলিই একমাত্র!

সেঞ্চুরির পর মার্করাম

সিরিজের প্রথম ম্যাচেও সেঞ্চুরি করেছিলেন কোহলি। এ নিয়ে ১১ বার ওয়ানডেতে টানা দুই বা তার বেশি ইনিংসে সেঞ্চুরি করলেন কোহলি। এটাও রেকর্ড। এ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা এবি ডি ভিলিয়ার্স এমনটা করতে পেরেছেন মাত্র ৬ বার।

আজ চতুর্থ উইকেটে গায়কোয়াড়ের সঙ্গে কোহলি গড়েন ১৯৫ রানের জুটি। শেষ পর্যন্ত ৯৩ বলে ১০২ রান করে থামেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান। ৭টি চার ও ২টি ছক্কা মেরেছেন নিজের ইনিংসে।

২৮ বছর বয়সী রুতুরাজ আউট হয়েছেন ৮৩ বলে ১০৫ রান করে, মেরেছেন ১২টি চার ও ২টি ছক্কা।
আজ অবশ্য ভারতের শুরুটা ভালো ছিল না। যশস্বী জয়সোয়াল (২২) ও রোহিত শর্মা (১৪) দ্রুতই ফিরে যান। কিন্তু কোহলি সেই ধাক্কা টেরই পেতে দেননি দলকে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:ভারত: ৫০ ওভারে ৩৫৮/৫ (কোহলি ১০২, রুতুরাজ ১০৫; ইয়ানসেন ২/৬৩. এনগিডি ২/৫১)দক্ষিণ আফ্রিকা: ৪৯.২ ওভারে ৩৬২/৬ (মার্করাম ১১০, ব্রিটজকে ৬৮; অর্শদীপ ২/৫৪, প্রসিদ্ধ ২/৮৫)ম্যাচসেরা: এইডেন মার্করাম
