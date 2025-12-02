আয়ারল্যান্ড একাদশ

পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, লোরকান টাকার (উইকেটকিপার), কার্টিস ক্যাম্ফার, জর্জ ডকরেল, গ্যারেথ ডেলানি, মার্ক আদাইর, ক্রেগ ইয়াং, মার্ক হামফ্রিস ও বেন হোয়াইট।
তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক), তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, শরীফুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান।
মতিউর রহমান স্টেডিয়াম থেকে প্রথম আলোর ক্রীড়া প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান জানিয়েছেন, আগের দুই ম্যাচেও মাঠে দর্শক ছিল কম। আজ দুপুরের ম্যাচে তা কমেছে আরও। রোদের তাপও ততটা নেই বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। শীতের আবহ টের পাওয়া যাচ্ছে।
টসে মুদ্রা নিক্ষেপ করে হারলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিং।
বাংলাদেশ দলে তিনটি পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন লিটন। দলে ঢুকেছেন শরীফুল ইসলাম, শামীম পাটোয়ারি ও রিশাদ হোসেন। তাঁদের জায়গা দিতে আজ দলে নেই নাসুম আহমেদ, নুরুল হাসান ও তানজিম হাসান।
টসে হারের পর লিটন বলেন, ‘আমরা আগে ব্যাট করতে চেয়েছিলাম। পিচ একটু শুকনো, বল ভালো উঠতে পারে।’
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি–টোয়েন্টি ম্যাচে আজ আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের এই সিরিজ আপাতত ১–১ ব্যবধানে অমীমাংসিত। বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড দুই দলের জন্যই তৃতীয় ম্যাচটি তাই সিরিজ জয়ের লড়াই।
বাংলাদেশ দলের জন্য অবশ্য ম্যাচটি শুধুই সিরিজ জয়ের লড়াই নয়—বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশের জন্য অনেক কিছুরই শেষ সুযোগ আজ
ওদিকে আইপিএল থেকে খবর এসেছে, এবার নিলামে বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানের ভিত্তি মূল্য ২ কোটি রুপি।