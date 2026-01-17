পাওয়ার প্লের শেষ ২ ওভারে ৩১

রংপুর: ৬ ওভারে ৫০/০
সাবলীলভাবে খেলতে শুরু করেছেন ম্যালান ও হৃদয়। প্রথম ৪ ওভারে ১৯ রান নেওয়া রংপুর পাওয়ার প্লেতে তুলেছে ৫০ রান। মারুফ মৃধার করা ওভার থেকে এসেছে ১৭, সাইফউদ্দিন দিয়েছেন ১৪ রান।
রংপুর রাইডার্স: ৪ ওভারে ১৯/০।
দিনের প্রথম ম্যাচ, মাঠে রোদও আছে। তবে ম্যাচের শুরু উইকেট থেকে কিছুটা সহায়তা পাচ্ছেন বোলাররা।
রংপুরের দুই ওপেনারও ব্যাট করছেন বেশ সতর্ক হয়ে। ম্যালান আর হৃদয়ের মধ্যে তাড়াহুড়োর ছাপ নেই।
সব মিলিয়ে প্রথম ২৪ বলের ১৬টিই ডট।
রংপুর রাইডার্স: ১ ওভারে ৩/০।
৮ ম্যাচ খেলে ঢাকার পয়েন্ট ৪, রংপুরের ৮। প্লে–অফের তিন দল এরই মধ্যে নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় বাকি জায়গাটি নেওয়ার লড়াই এ দুই দলের। ঢাকা জিতলে প্লে–অফের সম্ভাবনা টিকে থাকবে, হারলে বিদায় নিশ্চিত। অপর দিকে রংপুর জিতলে আজই শেষ চার নিশ্চিত করবে।
লিগপর্বের ২৭তম ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমেছে রংপুর রাইডার্স।
ঢাকার হয়ে বোলিং শুরু করেছেন তাসকিন আহমেদ। রংপুরের হয়ে ওপেনিংয়ে নেমেছেন ডেভিড ম্যালান ও তাওহিদ হৃদয়।