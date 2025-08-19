বুমরাকে নিজ হাতে সই করা এসি মিলানের জার্সি পাঠিয়েছেন ইব্রাহিমোভিচ
ক্রিকেট

ইব্রার উপহার পেয়ে আনন্দে ‘ভাষাহীন’ বুমরা

খেলা ডেস্ক

তিনি নিজেই ভারতীয় ক্রিকেট ও বিশ্ব ক্রিকেটের বড় তারকা। কিন্তু তারকারাও কখনো কখনো হন অনেকের বড় ভক্ত, তাঁদেরও থাকে পছন্দের তারকা। যশপ্রীত বুমরার তেমনই এক পছন্দের তারকা সুইডিশ কিংবদন্তি ফুটবলার জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচ। আর সেই প্রিয় তারকার কাছ থেকে উপহার পেয়ে বুমরা এখন খুশিতে আটখানা।

কী সেই উপহার? ইব্রা বুমরাকে পাঠিয়েছেন নিজ হাতে সই করা এসি মিলানের জার্সি, সঙ্গে ব্যক্তিগত বার্তা। ইনস্টাগ্রামে সেই উপহারের ছবি দিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বুমরা।

খেলোয়াড়ি জীবন থেকেই অকপট ও স্পষ্টভাষী হিসেবে পরিচিত ইব্রা। একই সঙ্গে সুইডেনের ইতিহাসের সর্বকালের সেরা ফুটবলার মনে করা হয় তাঁকে। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে খেলেছেন বার্সেলোনা, পিএসজি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, এসি মিলান, ইন্টার মিলান, আয়াক্সের মতো ইউরোপের সব বিখ্যাত ক্লাবে। ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই স্ট্রাইকার শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলে ৮৬৬ ম্যাচ খেলে করেছেন ৫৭৩ গোল। অবসর নিলেও ৪৩ বছর বয়সী এই কিংবদন্তি স্ট্রাইকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখনো সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবলারদের একজন। সেই ইব্রার উপহার পেয়ে বুমরা তো আপ্লুত হবেনই।

ইব্রার জার্সি পেয়ে দারুণ খুশি বুমরা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বুমরা ইব্রার সই করা সেই এসি মিলানের লাল-কালো জার্সিটির ছবিও শেয়ার করেছেন, ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।’ জার্সি পেয়ে বুমরা ধন্যবাদ দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী সঞ্জনা গণেশনকে। যাতে বোঝা যায়, সঞ্জনাই তাঁকে জার্সিটি এনে দিয়েছেন।

এ সময়ের অন্যতম সেরা পেসার বুমরার এই ইব্রা-ভক্তি অবশ্য নতুন কিছু নয়। ২০২৩ সালে ইব্রা যখন অবসর নেন, তখনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিশেষ বার্তায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন বুমরা।

বুমরাকে পাঠানোর ইব্রার সেই জার্সি

নিজে ক্রিকেটার হলেও বুমরার ফুটবলপ্রেম খুব অজানা নয় কারও কাছেই। কয়েক মাস আগেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুয়ারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। ম্যানচেস্টারে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে আমন্ত্রিত ছিলেন ইউনাইটেড খেলোয়াড়েরা।
সেদিন বুমরা ও ম্যাগুয়ার জার্সি অদলবদল করেন, ছবি তোলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একে অন্যের প্রশংসাও করেন।

