পাকিস্তানের ফিল্ডিং নিয়ে সাংবাদিকের কথায় চটলেন হারিস রউফ

ম্যাচে নিয়েছেন ৪ উইকেট। সেই পথে টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে প্রথমবার পেয়েছেন মেডেন উইকেট। পেসার হারিস রউফের এমন পারফরম্যান্সে পাকিস্তানও গতকাল রাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয় দিয়ে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করে।
তাতে মেজাজটা ফুরফুরে থাকার কথা রউফের। কিন্তু ম্যাচ শেষে ঘটেছে অন্য ঘটনা। ফিল্ডিং নিয়ে প্রশ্নে সাংবাদিকদের ওপর চটে যান পাকিস্তানের এই পেসার।
পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও আরব আমিরাতকে নিয়ে চলা ত্রিদেশীয় সিরিজের পর ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে এশিয়া কাপ। সেদিক থেকে ত্রিদেশীয় সিরিজকে এশিয়া কাপের প্রস্তুতিমূলক সিরিজও বলা যায়। তবে তাতে আপত্তি আছে রউফের।
সাংবাদিকেরা এই টুর্নামেন্টকে প্রস্তুতিমূলক সিরিজ বলায় আপত্তি তুলে রউফ বলেন,‘আপনি বলছেন এটি ছিল প্রস্তুতির ম্যাচ, কিন্তু আমি মনে করি, কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ প্রস্তুতি ম্যাচ হতে পারে না। প্রতিটি ম্যাচেই চাপ থাকে, আপনি সেটিকে হালকাভাবে নিতে পারবেন না। দলের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করাটাই আসল।’
ফিল্ডিং নিয়ে পাকিস্তানের সমস্যা নতুন কিছু নয়। পাকিস্তানি ফিল্ডারদের ক্যাচ মিস, ফিল্ডিং মিস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক সময় ভাইরালও হয়ে যায়। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে ‘ফিল্ডিং বাজে ছিল’—এক সাংবাদিক এমন মন্তব্য করতেই চটে যান রউফ। জবাবে বলেছেন, ‘আমার মনে হয় আপনি ম্যাচটা ঠিকমতো দেখেননি। আমাদের ফিল্ডিংয়ে তেমন কোনো ভুল হয়নি। আবার দেখলে বুঝবেন ম্যাচে ফিল্ডিং ভালোই ছিল।’
ত্রিদেশীয় সিরিজ শুরুর আগের দিন তিন অধিনায়কের সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিক আফগানিস্তানকে এশিয়ার ‘দ্বিতীয় সেরা’ দল বলে মন্তব্য করে। এরপর কাল ম্যাচ শেষে রউফের কাছে সাংবাদিকেরা জানতে চেয়েছিলেন, পাকিস্তানই এই ম্যাচে ‘আন্ডারডগ’ ছিল কি না? পাকিস্তানি তারকার উত্তর, ‘আমি কখনোই ভাবিনি কেউ আমাদের চেয়ে ফেবারিট। আমরাই সবচেয়ে বড় ফেবারিট।’
টি–টোয়েন্টি সংস্করণের এ টুর্নামেন্টে শারজাতে অধিনায়ক সালমান আগার ফিফটিতে আগে ব্যাটিং করে ৭ উইকেটে ১৮২ রান তুলেছিল পাকিস্তান। তাড়া করতে নেমে ১ বল বাকি থাকতে ৩৯ রানে হারে আফগানিস্তান। পাকিস্তান আজই নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আরব আমিরাতের বিপক্ষে মাঠে নামবে।