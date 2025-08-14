অস্ট্রেলিয়া দলে তিন চোট, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন সবাই

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ থেকে এক ধাক্কায় ছিটকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার তিন ক্রিকেটার। দুই অলরাউন্ডার মিচেল ওয়েন, ম্যাট শর্ট ও পেসার ল্যান্স মরিস চোটের কারণে ওয়ানডে সিরিজের দল থেকে ছিটকে পড়েছেন। ওয়েন খেলতে পারবেন না দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচও।
টি–টোয়েন্টি সিরিজে গত মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্যাচে কাগিসো রাবাদার বল ওয়েনের হেলমেটে আঘাত করে। মাঠে কনকাশন পরীক্ষায় উতরে গিয়ে তিনি ব্যাটিং চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত আউট হন ১৩ বলে ৮ রান করে। তবে ম্যাচের পর কনকাশনের কিছু লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেছে।
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) ‘কনকাশন প্রোটোকল’ অনুসারে এখন তাঁকে অন্তত ১২ দিনের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে। গত জুলাইয়ে টি-টোয়েন্টিতে অভিষিক্ত এই অলরাউন্ডার ওয়ানডে অভিষেকের অপেক্ষায় ছিলেন। আপাতত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সেটি আর হচ্ছে না।
পেসার মরিস সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন গত বছরের নভেম্বরে। ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার কথা ছিল। তবে মরিস পিঠের ব্যথায় ভুগছেন। এমনিতেই তাঁর পিঠে চোটের ইতিহাস রয়েছে। তাই তাঁকে ফেরত পাঠানো হয়েছে পার্থে, সেখানে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে। সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের ভারত সফরে চার দিনের ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।
শর্টের চোটও পুরোনো। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকে সাইড স্ট্রেইন চোটে ভুগছেন তিনি। প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি থেকে ছিটকে যাওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার আশা ছিল সিরিজে শেষ দিকে তিনি ফিরতে পারবেন। কিন্তু ছিটকে গেলেন পুরো সিরিজ থেকেই। এ বছরের শুরুর দিকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ঊরুর চোটে ভুগেছেন তিনি।
গত মঙ্গলবার ৫৩ রানে জিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ১-১ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শনিবার কেয়ার্নসে হবে সিরিজের শেষ ম্যাচ। এরপর ১৯ আগস্ট কেয়ার্নসেই শুরু হবে ওয়ানডে সিরিজ, বাকি দুটি ম্যাচ হবে ম্যাকায়ে ২২ ও ২৪ আগস্ট।
শর্টের জায়গায় টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে আগেই ডাকা হয়েছিল অলরাউন্ডার অ্যারন হার্ডিকে। ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার ম্যাট কুনেমানও। তাঁর অন্তর্ভুক্তি মানে অ্যাডাম জাম্পার সঙ্গে ‘ডাবল’ স্পিন আক্রমণ নামাতে পারে অস্ট্রেলিয়া। এ ছাড়া জশ ইংলিস অসুস্থতার কারণে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি খেলতে পারেননি। তাঁর জায়গায় দলে এসে অ্যালেক্স ক্যারি খেলেছেন ২০২১ সালের পর প্রথম টি-টোয়েন্টি।