ওপর মহলের চাপে মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন ভারতের হয়ে ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী সাবেক অলরাউন্ডার মদন লাল।
ক্রিকেট

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে মদন লাল: ‘নিশ্চয়ই ওপর মহল থেকে চাপ ছিল’

খেলা ডেস্ক

খেলার মাঠে রাজনীতির প্রবেশ নতুন কিছু নয়। এবার তার আঁচ লাগল বাংলাদেশের কাটার মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমানের গায়ে। আইপিএল নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজকে দলে ভিড়িয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই কেকেআর দল থেকে তাঁকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। আর এই পুরো ঘটনাকে ‘ওপর মহলের’ চাপে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন ভারতের হয়ে ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী সাবেক অলরাউন্ডার মদন লাল।

গত মাসে আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজকে নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। ২ কোটি রুপি ভিত্তি মূল্যের এই বাঁহাতি পেসারকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে ভেড়ায় কেকেআর। চেন্নাই সুপার কিংস আর দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে লড়াই করে তাঁকে একরকম ছিনিয়ে নিয়েছিল বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানের দল।

আইপিএল নিলামে ৯ কোটি ২০ রুপি দাম পেয়েছিলেন মোস্তাফিজ

কিন্তু মোস্তাফিজ আদৌ এবারের আইপিএলে খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে গত কিছুদিনে নানা বিতর্কসূচক খবর ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উঠে আসছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করা হচ্ছে দাবি করে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছু অংশ, ধর্মীয় কিছু সংগঠন ও ধর্মীয় গুরুদের কয়েকজন মোস্তাফিজকে কলকতা দলে নেওয়ার সমালোচনা করেছিলেন কড়া ভাষায়। কিছু সংগঠন ও নেতাদের কেউ কেউ মোস্তাফিজকে কলকাতা দল থেকে বাদ দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন। বাদ না দিলে মোস্তাফিজকে খেলতে দেওয়া হবে না, পিচ নষ্ট করে দেওয়া হবে—এ রকম হুমকিও দেওয়া হয়েছিল।

বিসিসিআই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ, তাদের চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা কারও নেই। এমনকি শাহরুখ খানেরও না; কিন্তু খেলাধুলায় কেন এত রাজনীতি ঢুকছে? আমি জানি না ক্রিকেট কোন দিকে যাচ্ছে।
মদন লাল

এই ধারাবাহিকতায় শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) মোস্তাফিজকে কেকেআর দল থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। পরে কলকাতা নাইট রাইডার্সও আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা দেয়।

এ বিষয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়া টুডে’র সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মদন লাল ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, খেলাধুলার ভেতরে রাজনীতির এই অনধিকার প্রবেশ মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। তাঁর মতে, পরিস্থিতির চাপে বিসিসিআই অনেকটা একতরফাভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ভারতের হয়ে ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী সাবেক অলরাউন্ডার মদন লাল

মদন লাল সোজাসাপ্টা বলেছেন, ‘বিসিসিআই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ, তাদের চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা কারও নেই। এমনকি শাহরুখ খানেরও না; কিন্তু খেলাধুলায় কেন এত রাজনীতি ঢুকছে? আমি জানি না ক্রিকেট কোন দিকে যাচ্ছে।’

মদন লাল মনে করেন, এখানে মোস্তাফিজ পরিস্থিতির শিকার। তিনি সরাসরিই বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই ওপর মহল থেকে চাপ ছিল। বাংলাদেশে যা ঘটছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক, কিন্তু খেলোয়াড়দের কেন এর মাঝখানে টেনে আনা হচ্ছে? এখানে শাহরুখ খানের দোষ কোথায়? নিলামে তো একটা কমিটি বসে খেলোয়াড় নির্বাচন করে।’

তবে ভারতের মতো ক্রিকেটপাগল দেশে জাতীয় আবেগ যে অনেক বড় বিষয়, তা-ও মানছেন এই সাবেক তারকা। তাঁর মতে, দেশ সবার আগে—এই ভাবনা থেকেই হয়তো বোর্ড এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। তাঁর কথা, ‘দেশের মানুষের আবেগ সব সময়ই বড়। কোটি কোটি মানুষ ক্রিকেট ভালোবাসে বলেই আজ এসব ঘটছে। দিন শেষে দেশই সবার আগে, আর সেই জায়গা থেকে এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়তো ভুল নয়।’

