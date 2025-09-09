ইতিহাস তো ভাঙার জন্যই তৈরি হয়: এশিয়া কাপ নিয়ে লিটন

এশিয়া কাপ ট্রফি উন্মোচন শেষে সংবাদ সম্মেলনকক্ষে দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসেবে এলেন বাংলাদেশের লিটন দাস। বড় টুর্নামেন্টে এবারই প্রথম নেতৃত্ব দিচ্ছেন লিটন।
ট্রফি উন্মোচনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ। আট দলের অধিনায়ক তখন সংবাদ সম্মেলনের বাইরে অপেক্ষায়। ভেতর থেকে একে একে নাম ডাকা হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের পর দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসেবে সংবাদ সম্মেলনকক্ষে ঢুকলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস।
এত সব আনুষ্ঠানিকতা লিটন দাসের খুব একটা চেনা নয়। বড় কোনো টুর্নামেন্টে এবারই প্রথম এসেছেন অধিনায়ক হিসেবে। সবকিছুই তাই লিটনের কাছে নতুন। আয়োজনটা উপভোগ করছেন কি না—তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল না।
তবে নতুন অভিজ্ঞতার পাশাপাশি লিটনের কাঁধে এবার বড় দায়িত্বও। এর আগেও তিনবার এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলেছে বাংলাদেশ। লিটনের জন্য স্মৃতি রোমন্থনটা একটু সহজ—শেষবারের ফাইনালটা খেলেছিলেন এই দুবাইয়েই, আজকের সংবাদ সম্মেলনের ভেন্যুতেই।
শুধু খেলেছেন বললে ভুল হবে। ভারতের বিপক্ষে সেই ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন লিটন। কিন্তু আগের দুই ফাইনালের মতো সেদিনও বাংলাদেশকে হারতেই হয়েছিল। রানার্সআপ হওয়ার এই ‘নিয়তি’ এবার কি বদলাতে পারবে বাংলাদেশ? অতীত কি আদৌ অনুপ্রেরণা দেয়?
লিটনের উত্তর, ‘এখনো চ্যাম্পিয়নশিপের স্বাদ আমরা পাইনি—কিন্তু সেটা একটা ইতিহাস। আর ইতিহাস তো ভাঙার জন্যই তৈরি হয়। ভালো ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করব। এখানে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকবে, এত সহজ হবে না। আমরা চেষ্টা করব দল হিসেবে কীভাবে উন্নতি করা যায়।’
তবে লিটনদের শিরোপা জয়ের স্বপ্নে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বিশেষ করে প্রতিপক্ষ দলগুলোর সাবেকরা বাংলাদেশকে সম্ভাবনার তালিকা থেকে অনেক দূরেই রাখছেন। লিটন অবশ্য এসব নিয়ে ভাবতে চান না।
আমিরাতে আসার আগে টানা তিনটি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। লিটনের কাছে সেটাই বড় প্রেরণা। এক মাসের প্রস্তুতি পর্ব নিয়েও সন্তুষ্ট তিনি। তবে নিন্দুকদের দেখিয়ে দেওয়ার কোনো তাড়না আছে কি?
লিটনের জবাব, ‘তাড়না বলতে কিছু নেই। আমরা সাম্প্রতিক সময়ে খুব ভালো ক্রিকেট খেলেছি। বেশ কিছুদিন ক্যাম্পও করেছি। আমার মনে হয়, ভালোভাবেই প্রস্তুত এশিয়া কাপের জন্য। সব কটিই ভালো দল, খেলাটা অনেক চ্যালেঞ্জিং হবে। আমরা এই চ্যালেঞ্জ নিতে মুখিয়ে আছি। আমরা আমাদের শতভাগ দেব।’