ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী এবার কোচিংয়ে নাম লেখালেন
সৌরভ এবার কোচ, পোলক সহকারী

ভারতের অধিনায়ক ছিলেন, ছিলেন দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান। সেই সৌরভ গাঙ্গুলীকে এবার ক্রিকেটেই নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে। প্রথমবারের মতো একটি দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করবেন ভারতীয় ক্রিকেটের ‘দাদা’।

দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগ এসএ টোয়েন্টির দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের নতুন প্রধান কোচ হচ্ছেন সৌরভ। ২৬ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া এসএ টোয়েন্টির চতুর্থ মৌসুমে তাঁকে এই দায়িত্বে দেখা যাবে। আজ ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ঘোষণা দিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক শন পোলক থাকছেন দলের সহকারী কোচ হিসেবে।

সৌরভ এই পদে এসেছেন জোনাথন ট্রটের জায়গায়। কলকাতার ‘মহারাজা’ অবশ্য গত বছর থেকেই প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের মূল প্রতিষ্ঠান জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের ক্রিকেট পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক শন পোলক থাকবেন সৌরভের সহকারী

অন্যদিকে, পোলক দীর্ঘদিন পর আবার কোচিংয়ে ফিরছেন। আইপিএলের শুরুর দিকে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের কোচিং স্টাফে ছিলেন তিনি, পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা দলের কনসালট্যান্ট হিসেবেও কাজ করেছেন কিছুদিন।

সৌরভের দল প্রিটোরিয়া এসএ টোয়েন্টির প্রথম তিন মৌসুমে একবার ফাইনালে খেলেছে। ২০২২-২৩ মৌসুমে প্রথম পর্বে শীর্ষে থেকে শেষ করা দলটি ফাইনালে হেরে যায় সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের কাছে। তবে পরের দুই মৌসুম (২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫) ভালো ছিল না পারফরম্যান্স—পঞ্চম হয়ে শেষ করে দুবারই বাদ পড়ে প্লে-অফের আগেই। এবার সৌরভকে কোচ বানিয়ে  ভাগ্য ফেরানোর আশা করছে দলটি। সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখের নিলামে দল গোছানোর দিকেই এখন চোখ সৌরভদের।

সৌরভ যখন বিসিসিআই সভাপতি

প্রধান কোচ হিসেবে প্রথমবার দায়িত্ব পালন করা সৌরভ ২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত চার বছর তিনি ছিলেন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সভাপতি। ২০১৯ আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। পরে বিসিসিআই সভাপতির দায়িত্ব নিতে সেই ভূমিকা ছাড়েন। গত বছর জেএসডব্লিউ-এর ক্রিকেট পরিচালক হওয়ার পর এবার ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক কোচিংয়েও এলেন ‘প্রিন্স অব ক্যালকাটা’।

