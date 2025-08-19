হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশের কয়েকজন ক্রিকেটার
ক্রিকেটারদের ‘শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার’–এর এক দিন

গতকাল সকাল থেকেই জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের গন্তব্য ছিল সোনারগাঁও হোটেল। দুপুর অবধি তাঁদের সঙ্গে চলেছে বিসিবির ‘শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার’। কখনো বক্তা, কখনো মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকায় ছিলেন মুশফিকুর রহিম–মেহেদী হাসান মিরাজরা।

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিসিবির ‘শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার’ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কোচ ফিল সিমন্সকে কিছু বলার অনুরোধ করেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম
কখনো বক্তা, কখনো মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকায় ছিলেন মুশফিকুর রহিম–মেহেদী হাসান মিরাজরা
কিছু বলার জন্য লিটনের হাতে মাইক তুলে দিচ্ছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম
অনুষ্ঠান শেষে হোটেল ছাড়ছেন দুই পেসার ইবাদত হোসেন ও তানজিম হাসান
সৌম্য সরকারকে পাওয়া গেল হাসিমুখেই
অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজের মুখেও লেগে ছিল হাসি
এক ফ্রেমে চার ক্রিকেটার। বাঁ থেকে নাহিদ রানা, তানজিম হাসান, জাকির হাসান ও নাসুম আহমেদ
শামীম হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, রিশাদ হোসেন ও পারভেজ হোসেনকে পাওয়া গেল এক ফ্রেমে
সানগ্লাস চোখে ব্যাটসম্যান জাকের আলী
মাস্কে মুখ ঢেকে সোনারগাঁও হোটেল ছেড়েছেন মুশফিকুর রহিম
পেসার তাসকিন আহমেদ বেরোচ্ছেন হোটেল থেকে
একটু অন্যরকমভাবেই ছবি তুলতে দাঁড়িয়ে গেলেন পেসার মোস্তাফিজুর রহমান
হোটেলের চৌকাঠ পেরোচ্ছেন সাবেক অধিনায়ক নাজমুল হোসেন
