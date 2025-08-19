ক্রিকেটারদের ‘শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার’–এর এক দিন

গতকাল সকাল থেকেই জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের গন্তব্য ছিল সোনারগাঁও হোটেল। দুপুর অবধি তাঁদের সঙ্গে চলেছে বিসিবির ‘শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার’। কখনো বক্তা, কখনো মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকায় ছিলেন মুশফিকুর রহিম–মেহেদী হাসান মিরাজরা।
খেলা ডেস্ক
রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিসিবির ‘শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার’ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কোচ ফিল সিমন্সকে কিছু বলার অনুরোধ করেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম
কিছু বলার জন্য লিটনের হাতে মাইক তুলে দিচ্ছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলামঅনুষ্ঠান শেষে হোটেল ছাড়ছেন দুই পেসার ইবাদত হোসেন ও তানজিম হাসানসৌম্য সরকারকে পাওয়া গেল হাসিমুখেইঅলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজের মুখেও লেগে ছিল হাসিএক ফ্রেমে চার ক্রিকেটার। বাঁ থেকে নাহিদ রানা, তানজিম হাসান, জাকির হাসান ও নাসুম আহমেদশামীম হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, রিশাদ হোসেন ও পারভেজ হোসেনকে পাওয়া গেল এক ফ্রেমেসানগ্লাস চোখে ব্যাটসম্যান জাকের আলীমাস্কে মুখ ঢেকে সোনারগাঁও হোটেল ছেড়েছেন মুশফিকুর রহিমপেসার তাসকিন আহমেদ বেরোচ্ছেন হোটেল থেকেএকটু অন্যরকমভাবেই ছবি তুলতে দাঁড়িয়ে গেলেন পেসার মোস্তাফিজুর রহমানহোটেলের চৌকাঠ পেরোচ্ছেন সাবেক অধিনায়ক নাজমুল হোসেন