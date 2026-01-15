বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে গতকাল থেকেই
এখনো পদত্যাগ করেননি নাজমুল, না খেলার দাবিতে অনড় ক্রিকেটাররা

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

ক্রিকেটারদের আলটিমেটামের পর ১২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম পদত্যাগ করেননি। গতকাল ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি। এরপর আজ বেলা একটায় বিপিএল ম্যাচ শুরুর আগপর্যন্ত তাঁকে পদত্যাগের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেন ক্রিকেটাররা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নাজমুল পদত্যাগ না করলে সব ধরনের খেলা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল আছেন ক্রিকেটাররা। বিপিএলের দুপুরের ম্যাচে দুই দল চট্টগ্রাম রয়্যালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেস এখনো মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে যায়নি।

বিসিবির কয়েকজন পরিচালক যোগাযোগ করলেও এখনো মন গলেনি ক্রিকেটারদের। সূত্র জানিয়েছে, বোর্ডের পক্ষ থেকে তাঁকে অর্থ বিভাগের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছে, নাজমুলকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু ক্রিকেটাররা পরিচালক হিসেবে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে অটল আছেন।

দুপুর ১টায় ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াবের নেতৃত্বে থাকা কয়েকজন ক্রিকেটারের বনানীতে সংবাদ সম্মেলন করার কথা রয়েছে। এদিকে ক্রিকেটারদের আলটিমেটামের পর প্রথম বিভাগ লিগও কাল গভীর রাতে স্থগিত করা হয়।

বিসিবির অর্থ কমিটির প্রধান এম নাজমুল ইসলাম

তিনবারের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে গতকাল অনুষ্ঠিত বিসিবির দোয়া ও মিলাদ মাহফিল শেষে ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন নাজমুল। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেললে খেলোয়াড়দের আর্থিক ক্ষতি বিসিবি পুষিয়ে দেওয়ার বিষয়টি ভাববে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘ওরা গিয়ে যদি কিছুই না করতে পারে, তাহলে ওদের পেছনে আমরা যে এত কোটি কোটি টাকা খরচ করছি, আমরা ওদের কাছ থেকে ওই টাকা ফেরত চাইছি নাকি!’

আরেক প্রশ্নে তিনি এমনও মন্তব্য করেন, ‘আমরা যে ওদের পেছনে এত খরচ করছি, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওরা কিছুই করতে পারছে না। আজ পর্যন্ত আমরা একটাও বৈশ্বিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি? কোনো একটা জায়গায় আমরা কতটুকু কী করতে পারছি? আমরা তাহলে তো প্রত্যেকবারই বলতে পারি, তোমরা খেলতে পারোনি, তোমাদের পেছনে যা খরচ করেছি, এটা এবার তোমাদের কাছ থেকে আমরা নিতে থাকি, ফেরত দাও।’

