নারী বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের ম্যাচ কবে, প্রতিপক্ষ কারা

২০২৬ আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সূচি ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। ১০ দলের এই বাছাই টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্বে চারটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। ১৮ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের বাছাই অভিযান শুরু হবে।
আগামী জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে দশম নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এরই মধ্যে ৮টি দলের জায়গা নিশ্চিত হয়েছে। নেপালে হতে যাওয়া বাছাই টুর্নামেন্ট থেকে চূড়ান্ত হবে বাকি ৪টি দল।
বাছাইপর্বে দলগুলোকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে আছে যুক্তরাষ্ট্র, পাপুয়া নিউগিনি, নামিবিয়া ও আয়ারল্যান্ড। ‘বি’ গ্রুপে স্বাগতিক নেপালের সঙ্গী নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড, থাইল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ে।
প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ তিনটি দল উঠবে সুপার সিক্সে। সুপার সিক্সে অন্য গ্রুপ থেকে আসা তিন দলের বিপক্ষে খেলতে হবে। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চার দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা পাবে। যেখানে আগেই জায়গা নিশ্চিত করেছে স্বাগতিক হিসেবে ইংল্যান্ড, ২০২৪ আসরের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।
বাছাইয়ের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে নেপালের দুটি ভেন্যুতে। একটি কীর্তিপুরের ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রাউন্ড, অন্যটি মুলপানি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রাউন্ড।
বাংলাদেশ দল মূল লড়াইয়ে নামার আগে নেদারল্যান্ডস ও থাইল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি ওয়ার্মআপ ম্যাচ খেলবে।
গ্রুপ ‘এ’: বাংলাদেশ, আয়ারল্যান্ড, নামিবিয়া, পাপুয়া নিউগিনি ও যুক্তরাষ্ট্র
গ্রুপ ‘বি’: নেপাল, নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড, থাইল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ে।