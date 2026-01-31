বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচে ৭৪ রানের জয় পেল বাংলাদেশ

সেমিফাইনালে খেলার আশা বাংলাদেশের যুবাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল আগেই, আজকের ম্যাচ থেকে তাই পাওয়ার কিছু ছিল না আজিজুল হাকিমদের। তবু জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপের এই ম্যাচে ৭৪ রানের বড় জয়ই পেয়েছেন তাঁরা।
‘বি’ গ্রুপে তিন ম্যাচের মধ্যে ভারতের বিপক্ষে হার, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষের ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত আর যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে জয় পায় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল। কিন্তু বিপত্তি বাধে বাংলাদেশ যে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে জিতেছিল, তারা সুপার সিক্সে না ওঠায়। নিয়ম অনুযায়ী তাদের বিপক্ষে জেতা ম্যাচের পয়েন্ট যোগ হয়নি।
মাত্র ১ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে ওঠে বাংলাদেশ। এই পর্বের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব–১৯ দলের কাছে হেরে যাওয়ার পরই শেষ হয়ে যায় তাদের সেমিফাইনালের সম্ভাবনা। আজ হারারেতে স্বাগতিক জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ম্যাচটি তাই হয়ে যায় শুধু আনুষ্ঠানিকতা।
টুর্নামেন্টে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ২৫৯ রান করে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল। এবারের বিশ্বকাপে ৪ ম্যাচে নিজের তৃতীয় হাফ সেঞ্চুরি পাওয়া অধিনায়ক আজিজুল হাকিম ৮৭ বলে ৫৯ রানে আউট হন।
এরপর বাকি ব্যাটসম্যানরাও তেমন সুবিধা করতে পারেননি। ৬৮ বলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেন রিজান হোসেন।
রান তাড়ায় নেমে শুরুতেই ইকবাল হোসেনের তোপের মুখে পড়া জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব–১৯ দল ইনিংসের ৮ বল বাকি থাকতেই ১৭৯ রানে অলআউট হয়ে যায়।
শুরুর ধাক্কাটা তাদের দিয়ে দেন বাংলাদেশের পেসার ইকবাল হোসেনই। ১০ ওভারের তিনটি মেডেনসহ মাত্র ২৪ রান দিয়ে তিনি ৫ উইকেট তুলে নেন। ৮৪ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে আরও বড় হারের শঙ্কায় ছিল জিম্বাবুয়ের যুবারা।
তবে দলের হাল ধরেন সিমবারাসে মুডজেনগেরেরের। তাঁর ব্যাটে আসে ১৭১ বলে ৭০ রান আসে। তবে জিম্বাবুয়ের হারের ব্যবধানটাই কেবল কমাতে পেরেছেন তিনি।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল: ৫০ ওভারে ২৫৩/৯ (আজিজুল ৫৯, রিজান ৪৭, জাওয়াদ ২৫; তাতেন্দা চিমুগোরো ২/৪৯)।
জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব–১৯ দল: ৪৮.৪ ওভারে ১৭৯/১০ (মুডজেনগেরের ৭০, সেল্টন ৪২; ইকবাল ৫/২৪, ফাহাদ ৩/৩৯)।
ফল: বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল ৭৪ রানে জয়ী।