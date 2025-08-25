ভারতে নতুন আইন, ক্রিকেট দলের জার্সি থেকে সরেই যেতে হলো প্রতিষ্ঠানটিকে

গুঞ্জনই সত্যি হলো। ভারত ক্রিকেট দলের প্রধান স্পনসরের পদ থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম ড্রিম ইলেভেন। প্রতিষ্ঠানটি বিসিসিআই সিইও হেমাং আমিনকে জানিয়ে দিয়েছে, তারা আর ভারতের জার্সিতে থাকতে পারছে না।
ড্রিম ইলেভেনকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে ভারতের নতুন অনলাইন গেমিং বিল অনুমোদনের কারণে। এতে অনলাইন মানি গেমিং সেবা নিষিদ্ধ হওয়ায় আর্থিকভাবে বড় ধাক্কা খেয়েছে তারা।
গত শুক্রবারই প্রতিষ্ঠানটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কোম্পানি তাদের সব ধরনের অর্থভিত্তিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছে এবং এখন ‘ফ্রি-টু-প্লে’ অনলাইন সামাজিক গেমে রূপান্তরিত হয়েছে। অনেকেরই শঙ্কা ছিল, ড্রিম ইলেভেনের কোটি রুপি আয়ে ধস নামতে চলেছে।
শুক্রবার ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিলে সই করার পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিত শাইকিয়া বলেছিলেন, ‘যদি আইনেই অনুমোদিত না হয়, তাহলে আমরা কিছুই করব না। বিসিসিআই দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী প্রতিটি বিষয় মেনে চলবে।’
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘(ড্রিম ইলেভেনের প্রতিনিধিরা) বিসিসিআই অফিসে গিয়ে সিইও হেমাঙ্গ আমিনকে জানিয়েছেন যে তারা আর চালিয়ে যেতে পারবেন না। ফলে এশিয়া কাপে তারা দলের স্পনসর থাকছে না। শিগগিরই নতুন দরপত্র আহবান করবে বিসিসিআই।’
ভারতীয় বোর্ডের হাতে অবশ্য সময় খুবই কম। এশিয়া কাপ শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর। এই দুই সপ্তাহে নতুন স্পনসর জোগাড় করা সহজ হবে না।
এমনিতে ভারতীয় দলের প্রধান স্পনসর হওয়া এখনো যেকোনো ব্র্যান্ডের জন্য ভীষণ লোভনীয়। কারণ, ভারতে ক্রিকেট মানেই কোটি মানুষের আবেগ, জাতীয় পরিচয়ের প্রতীক। এরপরও কম সময়ে স্পনসর না পাওয়ার আশঙ্কা তো থেকেই যায়।
যদি এশিয়া কাপ শুরুর আগে নতুন স্পনসর না পাওয়া যায়, তবে ভারতীয় দলকে জার্সিতে মূল স্পনসরের নাম ছাড়াই নামতে হবে। এনডিটিভি জানিয়েছে, ড্রিম ইলেভেনের লোগো ছাপা এশিয়া কাপের জার্সি এরই মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু সংযুক্ত আরব আমিরাতের টুর্নামেন্টটিতে সেগুলো ব্যবহার করা হবে না।
ড্রিম ইলেভেনের সরে দাঁড়ানো মনে করিয়ে দিচ্ছে এর আগের স্পনসরগুলোর পরিণতি। আর্থিক সংকটে পড়ে যেমন বাইজুস জার্সি স্পনসর থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল, আবার সাহারারও সমাপ্তি ঘটেছিল আইনি জটিলতার কারণে। এবার অনলাইন গেমিং বিল সরাসরি আঘাত করেছে ড্রিম ইলেভেনের ব্যবসায়িক মডেলে।
বিসিসিআই-ড্রিম ইলেভেনের বর্তমান চুক্তি ছিল ৩৫৮ কোটি টাকার। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে হওয়া চুক্তির মেয়াদ ছিল তিন বছর। তবে দুই বছরেই সেটি সমাপ্তি দেখে ফেলছে। যদিও বিসিসিআই এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেয়নি।
এবারের এশিয়া কাপে ভারত ‘এ’ গ্রুপে খেলবে। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন দল তাদের অভিযান শুরু করবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। দ্বিতীয় ম্যাচে ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে পাকিস্তানের, আর গ্রুপ পর্বে শেষ প্রতিপক্ষ ওমান, খেলা হবে ১৯ সেপ্টেম্বর।