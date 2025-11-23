মুতুসামি-ইয়ানসেন জুটি দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম ইনিংসে এনে দিয়েছে বড় স্কোর
মুতুসামি-ইয়ানসেন জুটি দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম ইনিংসে এনে দিয়েছে বড় স্কোর
ক্রিকেট

গুয়াহাটি টেস্ট

মুতুসামি-ইয়ানসেনের ঝড়ে চাপে ভারত

খেলা ডেস্ক

গতকাল বিকেলে মনে হচ্ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা খুব বেশি দূর যাবে না। ৬ উইকেটে ২৪৭ রান নিয়ে দিনটা শেষ করেছিল তারা। কিন্তু আজ গুয়াহাটিতে সেনুরান মুতুসামির প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি আর মার্কো ইয়ানসেনের ৯৩ রানের ঝলমলে ইনিংস পাল্টে দিল হিসাব। আজ শেষ ৪ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা যোগ করল আরও ২৪৩ রান। সব মিলিয়ে প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৪৮৯। জবাবে ভারতের সতর্ক শুরু—দিন শেষে ৯/০।

দ্বিতীয় দিনের সকালে ধৈর্যের ভালো পরীক্ষা দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানরা। মুতুসামি ও কাইল ভেরেইনার জুটি প্রথম ঘণ্টায় মাত্র ২৮ রান তুললেও উইকেট দেননি। বুমরা-সিরাজের নতুন বল আর কুলদীপের স্পিনে আঁটসাঁট বোলিং চললেও প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানরা ছিলেন অটল।

দ্বিতীয় ঘণ্টায় রান এল কিছুটা বেশি—৪১। মুতুসামি-ভেরেইনার  জুটি পেরোল পঞ্চাশ, দল পৌঁছাল ৩০০-তে। জাদেজার বলে এলবিডব্লু দেওয়া হলেও রিভিউতে বাঁচলেন মুতুসামি। ১২১ বলে পঞ্চাশ পূর্ণ করলেন তিনি। ভেরেইনা তখন ত্রিশের ঘরে। চা-বিরতিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩১৬/৬।

সেঞ্চুরির পর মুতুসামি। আউট হয়েছেন ২০৬ বলে ১০৯ রান করে।

দ্বিতীয় সেশনে ভেরেইনা আউট হয়ে গেলেন ৪৫ রানে। তবে মুতুসামি ইয়ানসেনকে নিয়ে খোলস ছেড়ে বের হলেন তখন থেকেই। জাদেজা আর ওয়াশিংটন সুন্দরকে ছক্কা,  বুমরাকে বাউন্ডারি মেরে বুঝিয়ে দিলেন এবার অন্য কিছু হবে। অষ্টম উইকেটে জমে গেল জুটি। স্কোর পেরিয়ে গেল ৪০০।
কুলদীপের ওভারে একটি ছক্কা ও একটি চার এবং এরপর এক রান নিয়ে মুতুসামি পৌঁছালেন ৯৯-এ। তারপর সিরাজের বলে দুই রান নিয়ে সেঞ্চুরি! ফিফটি হলো ইয়ানসেনেরও।

দ্বিতীয় সেশনে মাত্র একটি উইকেট পড়ল, অষ্টম উইকেট জুটি ৯৪ রান যোগ করে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যাওয়ার সময় দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ৪২৮/৭। এই সেশনে ২৬ ওভারে ১১২ রান এল, ওভার প্রতি ৪-এর বেশি হারে!
শেষ সেশনে সিরাজ ভাঙলেন ১০৭ বলে ৯৭ রানের জুটি। মুতুসামি আউট হলেন ১০৯ রানে।

৯১ বলে ৯৩ রান করেছেন ইয়ানসেন

ইয়ানসেন তখন আরও আক্রমণাত্মক। জাদেজার এক ওভারে দুই ছক্কার পর  সিরাজকে এক ওভারে একটা করে  চার-ছক্কা। দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৫০ পেরোল। দলকে ৪৬২ রানে রেখে সাইমন হারমার আউট হলেন বুমরার বলে। ইয়ানসেন পেলেন কেশব মহারাজের সঙ্গ। নব্বইয়ের ঘরে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু আলো ফুরিয়ে আসার সময় কুলদীপের বলে ইনসাইড-এজ হয়ে গেলেন বোল্ড। শেষ হলো তাঁর ৯৩ রানের ইনিংস।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস: ১৫১.১ ওভারে ৪৮৯ (মুতুসামি ১০৯, ইয়ানসেন ৯৩; কুলদীপ ৪/১১৫, বুমরা ২/৭৫)ভারত ১ম ইনিংস: ৬.১ ওভারে ৯/০ (জয়সোয়াল ৪*, রাহুল ৩*)
