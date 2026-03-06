৪৯৯ রান ও ৩৪ ছক্কার ম্যাচে যত রেকর্ড

অবিশ্বাস্য এক লড়াই হলো ভারত ও ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে। ৪৯৯ রানের এই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ৭ রানে জিতে ফাইনালে উঠেছে ভারত। রান তাড়ায় ২৪৬ রান করেও হারতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে। এই ম্যাচে হয়েছে বেশ কিছু রেকর্ড...
ভারত ২৫৩, ইংল্যান্ড ২৪৬—৪৯৯। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে এটি সর্বোচ্চ রানের ম্যাচ, আন্তর্জাতিক টি–টুয়েন্টিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আন্তর্জাতিক টি-টুয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি রান হয়েছে ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা–ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে ৫১৭ রান। বিশ্বকাপে আগের সর্বোচ্চ ৪৫৯—২০১৬ সালে ইংল্যান্ড–দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে।
ভারত করেছে ২৫৩ রান। টি-টুয়েন্টিতে এ নিয়ে ষষ্ঠবার ২৫০ করল ভারত, যা রেকর্ড।
ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচে ছক্কা হয়েছে ৩৪টি। বিশ্বকাপে এটাই এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড। ভেঙেছে চলতি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-জিম্বাবুয়ে ম্যাচের ৩১ ছক্কার রেকর্ড।
এবারের বিশ্বকাপে ভারত ছক্কা মেরেছে ৮৮টি। বিশ্বকাপের এক আসরে এটাই সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ড।
চার ছক্কা মিলিয়ে এই ম্যাচে বাউন্ডারির সংখ্যা ৭৩টি, যা টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ। এর আগে সর্বোচ্চ ছিল ৬১টি, হয়েছিল ২০১৬ সালে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে।
ভারত ছক্কা মেরেছে ১৯টি। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে এক ইনিংসে এটি যৌথভাবে সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ড।
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে এ নিয়ে চারবার ফাইনালে উঠেছে ভারত, যা সর্বোচ্চ।
তৃতীয় দল হিসেবে টানা দুই টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনাল খেলবে ভারত। এর আগে পাকিস্তান (২০০৭ ও ২০০৯) ও শ্রীলঙ্কা (২০১২ ও ২০১৪) টানা দুটি টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছিল।
বিশ্বকাপের এক আসরে ৬ নম্বর বা এর নিচে নেমে সবচেয়ে বেশি রান তোলার রেকর্ড গড়েছেন উইল জ্যাকস। ভেঙেছেন ২০০৭ বিশ্বকাপে মিসবাহ-উল-হকের করা ২১৮ রানের রেকর্ড।
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি এখন জ্যাকব বেথেলের। সবচেয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ফিন অ্যালেনের—৩৩ বলে। তাঁর ১০৫ রানের ইনিংস টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের নকআউটে সর্বোচ্চ।
অ্যাশেজ ও টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি করা একমাত্র ইংলিশ ক্রিকেটার এখন বেথেল।
৪ ওভারে আর্চার খরচ করেছেন ৬১ রান। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের নকআউটে এটাই কোনো বোলারের সবচেয়ে খরুচে বোলিং ফিগার।