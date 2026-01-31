মাটিতে পড়ে থাকা হেলমেট, প্যাডের ছবিটি শূন্য রানে আউটের জন্য প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে
মাটিতে পড়ে থাকা হেলমেট, প্যাডের ছবিটি শূন্য রানে আউটের জন্য প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে
ক্রিকেট

হাঁসের ডিম থেকে রাজকীয় অভিশাপ: ক্রিকেটে ডাকের গল্প

খেলা ডেস্ক

ক্রিকেটে শূন্য রান মানেই শুধু একটি সংখ্যা নয়, ব্যাটসম্যানের জন্য বিব্রতকর এক গল্পও। আর সেই গল্পের নামই ‘ডাক’। এই শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নানা মত থাকলেও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাটি বেশ মজার—সংখ্যায় শূন্য (০) দেখতে অনেকটাই হাঁসের ডিমের মতো। তাই ব্যাট হাতে নামা কোনো ব্যাটসম্যান যখন রানের খাতা খুলতেই পারেন না, তখন সেই শূন্যকে কিছুটা রসিকতার মোড়কে তুলে ধরতেই ‘ডাক’ শব্দের ব্যবহার শুরু হয়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ‘ডাক’ শুধু একটি শব্দই নয়, হয়ে উঠেছে ক্রিকেটীয় পরিভাষাও। এখন আর শূন্য মানেই শুধু আউট নয়—কোন বলে আউট, কোন ইনিংসে আউট, কোন পরিস্থিতিতে আউট—সবকিছুর ওপর নির্ভর করে শূন্য রানেরও আছে আলাদা নাম। টি–টুয়েন্টি ও টি–টেন ক্রিকেটের প্রসারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেমন শূন্য রানে আউটের ঘটনা বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে সেই শূন্যকে চিহ্নিত করার নতুন নতুন শব্দ। তেমনই ১০টি ডাকের খবর জানব এবার।

১. ডায়মন্ড ডাক

যখন কোনো ব্যাটসম্যান একটিও বল না খেলেই শূন্য রানে আউট হন, সেটিকে ডায়মন্ড ডাক বলে। এটা খুবই বিরল। মাত্র দুটি পরিস্থিতিতেই সম্ভব: ব্যাটসম্যান রানআউট বা টাইমড-আউট। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে টাইমড-আউট করেছিল বাংলাদেশ, যা সে সময় ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেটিই প্রথম ডায়মন্ড ডাক।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ‘টাইমড আউট’ হয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস

২. গোল্ডেন ডাক

গোল্ডেন ডাক তখন হয়, যখন কোনো ব্যাটসম্যান তাঁর ইনিংসের প্রথম বলেই শূন্য রানে আউট হন। এমন আউট অবশ্য অহরহই দেখা যায়। এক ইনিংসে একাধিকবারও।

৩. সিলভার ডাক

যখন কোনো ব্যাটসম্যান দ্বিতীয় বলে শূন্য রানে আউট হন, তখন সেটিকে সিলভার ডাক বলে।

৪. ব্রোঞ্জ ডাক

যখন কোনো ব্যাটসম্যান ক্রিজে এসে তৃতীয় বলে শূন্য রানে আউট হন, তখন সেটিকে বলা হয় ব্রোঞ্জ ডাক। অর্থাৎ, তৃতীয় ডেলিভারিতে শূন্য রানে আউট হওয়াই ব্রোঞ্জ ডাক।

ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি ৩৪ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন শ্রীলঙ্কান সনাৎ জয়াসুরিয়া

৫. রয়্যাল ডাক

রয়্যাল ডাকের আরেক নাম প্লাটিনাম ডাক। এই আউট শুধু ওপেনিং ব্যাটসম্যানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন কোনো ওপেনার ম্যাচের একেবারে প্রথম বলেই শূন্য রানে আউট হন, তখন সেটিকে ‘রয়্যাল’ বা ‘প্লাটিনাম ডাক’ বলা হয়। কেউ কেউ এটিকে ‘রাজকীয় অভিশাপ’ বলে থাকেন।

৬. লাফিং ডাক


এ ধরনের আউটের শিকার বেশি হন টেল এন্ডার ব্যাটসম্যানরা। যদি কোনো ব্যাটসম্যান দলের ইনিংসের শেষ বলে শূন্য রানে আউট হন, তবে সেটিকে লাফিং ডাক বলা হয়।

৭. পেয়ার

পেয়ার শুধু টেস্ট ক্রিকেটে দেখা যায়। কোনো ব্যাটসম্যান যদি একটি টেস্ট ম্যাচের দুই ইনিংসেই শূন্য রানে আউট হন, তাকে বলা হয় পেয়ার। এ ক্ষেত্রে কত বল খেলেছেন, সেটি অবশ্য দেখা হয় না।

৮. কিং পেয়ার

নামেই বোঝা যাচ্ছে এটি পেয়ারের চেয়েও ভয়ংকর। যদি কোনো ব্যাটসম্যান দুই ইনিংসেই প্রথম বলেই শূন্য রানে আউট হন, তবে সেটিকে বলা হয় কিং পেয়ার।

লাল বলের ক্রিকেটে ‘পেয়ার’ ও ‘কিং পেয়ার’ দেখা যায়

৯. টাইটানিয়াম ডাক

টাইটানিয়াম ডাক অনেকটা ডায়মন্ড ডাকের মতো, তবে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। এটি নির্দিষ্টভাবে দলের ইনিংসের প্রথম বলের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি কোনো ব্যাটসম্যান ইনিংসের একেবারে প্রথম বলে কোনো ডেলিভারি মোকাবিলা না করেই শূন্য রানে আউট হন, তবে সেটিকে টাইটানিয়াম ডাক বলা হয়।

১০. গোল্ডেন গুজ

গোল্ডেন গুজ ডাকের ধারণাটি গোল্ডেন ডাকের মতোই, তবে এর সঙ্গে একটি মৌসুমি প্রেক্ষাপট যুক্ত থাকে। যদি কোনো ব্যাটসম্যান নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচে তাঁর খেলা প্রথম বলেই শূন্য রানে আউট হন, তবে সেটিকে বলা হয় গোল্ডেন গুজ ডাক।

