৪৩ বছরে কুমিল্লার ইলেভেন স্টার ক্লাব

ইলেভেন স্টার ক্লাব। কুমিল্লার ক্রীড়াঙ্গনে ক্লাবটির পরিচিতি অনেক বছরের। ১৯৮২ সালে যাত্রা শুরু, এর পর থেকেই জেলার ক্রিকেটে আলো ছড়িয়েছে এই ক্লাব। সেই আলো কখনো কখনো গিয়ে পড়েছে জেলার বাইরেও। জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক ক্রিকেটার ও সাবেক আন্তর্জাতিক আম্পায়ার এনামুল হক (মনি) খেলতেন এই ক্লাবের হয়েই।
কুমিল্লার ভাষাসৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ দিনভর নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ক্লাবটির ৪৩ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উদ্যাপন করা হয়েছে। ক্লাবের সদস্যদের আড্ডা, স্মৃতিচারণা, গল্প আর খাওয়াদাওয়াসহ বিভিন্ন আয়োজনে দিনভর মেতে ছিলেন সবাই। স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়নের তৃতীয় তলায় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভায় স্মৃতিচারণা করেন ক্লাবটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা। আলোচনায় অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্টজনেরা।
ইলেভেন স্টার ক্লাবের সভাপতি, সাবেক বিসিবি পরিচালক ও জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক ম্যানেজার বদরুল হুদা জেনুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) কুমিল্লার সভাপতি অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায়, লালমাই সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মো. সফিকুর রহমান, রাজনীতিবিদ এয়ার আহমেদ সেলিম, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কিউরেটর ও ক্লাবের সহ-ক্রীড়া সম্পাদক বদিউল আলম খোকন, ক্লাবের সহসভাপতি মুজিবুর রহমান, আতিকুর রহমান, মো. এমদাদুল হক, কুমিল্লা জেলা ক্রিকেট দলের সাবেক খেলোয়াড় আইনুল কবির সুজন, সাবেক ফুটবল ও হকি খেলোয়াড় তোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ। আলোচনা সভার সঞ্চালনা করেন ক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম অসি।
ইলেভেন স্টার ক্লাবের সভাপতি বদরুল হুদা জেনু বলেন, ‘১৯৮২ সালের ১৮ আগস্ট আমাদের পথচলা শুরু হয়েছিল। তখন বিভিন্ন কারণে খেলাধুলা বন্ধ থাকার পর তরুণদের বোধোদয় হয়, কেন খেলাধুলা বন্ধ থাকবে! আমরাই তখন উদ্যোগী হয়ে খেলাধুলা আয়োজন করার জন্য ক্লাব করেছিলাম। এরপর আমরা স্থানীয়ভাবে ক্রিকেট খেলা থেকে শুরু করে হকি খেলা এবং অন্যান্য খেলাধুলারও আয়োজন করি। এতে কুমিল্লার ক্রীড়াঙ্গনে সমৃদ্ধি আসে।’ তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে ইলেভেন স্টার ক্লাবের একটি যোগসূত্র তৈরি করাও আজকের আয়োজনের একটি উদ্দেশ্য।
বিসিবির কিউরেটর ও ক্লাবের সহ-ক্রীড়া সম্পাদক বদিউল আলম খোকন বলেন, ‘তরুণ প্রজন্মের হাত ধরে ইলেভেন স্টার ক্লাব অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আজকে নবীনদের সঙ্গে আমাদের একটি সেতুবন্ধ তৈরি হলো। এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক খেলোয়াড় এনামুল হক মনি, স্বনামধন্য ক্রিকেট কোচ মাহবুব আলী জাকিসহ অনেক গুণীজন। ইলেভেন স্টার ক্লাব ভবিষ্যতেও আলো ছড়িয়ে যাবে।’