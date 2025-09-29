মঞ্চটা তৈরি ছিল, ছিল ট্রফিও। কিন্তু তা নিয়েই লুকোচুরি খেলা চলেছে ঘণ্টাখানেক। অতিথিরা মঞ্চে উঠবেন কি না—প্রায় মিনিট চল্লিশ স্থায়ী হয় সেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব। তাঁরা ওঠার পরও প্রায় মিনিট বিশেক অপেক্ষা ছিল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার। সেটির শেষটা হয় আরও নাটকীয়তায়। চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি না দিয়েই কি না মঞ্চ থেকে নেমে যান সব অতিথি!
পৃথিবীর সব খেলা মিলিয়েই এমন ঘটনা খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। এর মধ্যেই বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মহসিন নাকভির কাছ থেকে ট্রফিটা নিতে চাননি তাঁরা। যিনি একই সঙ্গে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর পিসিবি চেয়ারম্যানও।
ট্রফি হাতে না পেলেও অবশ্য ভারতের উদ্যাপন থেমে থাকেনি। কল্পনা করা ট্রফি নিয়ে উদ্যাপন করেন দেশটির ক্রিকেটাররা। দুই হাতে ট্রফি ধরে আছেন, এমন ভঙ্গিতে এগিয়ে যাওয়ার পর একসঙ্গে লাফিয়ে ওঠেন ভারতের সব ক্রিকেটার। তাঁদের ফটোসেশনের আনুষ্ঠানিকতাও শেষ হয় বাস্তব কোনো ট্রফি ছাড়াই। এমন বিরল ঘটনার সাক্ষী হওয়ার পর আগ্রহের কেন্দ্র হয়ে ওঠে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সংবাদ সম্মেলন।
সেখানে প্রথম প্রশ্নই হয় ট্রফি নিয়ে। সূর্যকুমার বলতে শুরু করেন এরপর—‘ক্রিকেট খেলা শুরুর পর বা যত দিন ধরে অনুসরণ করি, কখনো এমন কিছু দেখিনি যে চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি দেওয়া হচ্ছে না। তা–ও আবার সেটা অনেক কষ্ট করে অর্জন করতে হয়েছে, এমন না যে আমরা খুব সহজেই পেয়ে গেছি। আমার মনে হয় আমরা এটার প্রাপ্য ছিলাম, এর চেয়ে বেশি কিছু আমি বলতে পারি না।’
অনুষ্ঠানে উপস্থিত একটি সূত্র প্রথম আলোকে জানিয়েছে, ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে শুরুতে দাবি করা হয় যেন ট্রফিটা মহসিন নাকভি না দেন। তখন সিদ্ধান্ত হয়, বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম কিংবা আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের সহসভাপতি খালিদ আল জারুনি ট্রফি দেবেন। তবে ভারতের পক্ষ থেকে পরে দাবি করা হয়, তারা ট্রফি দেওয়ার সময় মঞ্চেই থাকতে পারবেন না নাকভি।
এরপরই ঘটে ওই দৃশ্যের। বাস্তব ট্রফি না পাওয়ার আফসোস আছে কি না—প্রশ্নের উত্তরে মজাই করেছেন ভারতীয় অধিনায়ক সূর্য, ‘আপনি ট্রফি দেখেননি? আমি নিয়ে এসেছিলাম (কল্পিত) ট্রফিটা, তাই না? দলও পোডিয়ামে ছিল। অভিষেক ও শুবমানও তাঁদের (ব্যক্তিগত অর্জনের জন্য পাওয়া) ট্রফির সঙ্গে ছবি পোস্ট করে দিয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।’
এবারের এশিয়া কাপে ভারত টানা ৭ ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এর মধ্যে তিনটিতেই তাঁরা হারিয়েছে পাকিস্তানকে। এই সাফল্যের পেছনে থাকা সবাইকেই নিজেদের জন্য ট্রফি হিসেবে মনে করেন ভারতীয় অধিনায়ক।
সূর্য বলেন, ‘যদি আপনি ট্রফির কথা বলেন, আমার ট্রফি ড্রেসিংরুমে রাখা আছে, ১৪ জন ক্রিকেটার আর সাপোর্ট স্টাফ— তাঁরা সবাই সত্যিকারের ট্রফি। আমি এই পুরো যাত্রায় তাঁদের বড় ভক্ত। সত্যিকারের সেই মুহূর্তগুলোকেই আমি সঙ্গে রাখব সারা জীবন।’