পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল বাংলাদেশের মেয়েরা

পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ এগিয়ে গেল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। কক্সবাজারে আজ সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তাতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল বাংলাদেশের মেয়েরা।
প্রথম দুই ম্যাচের মতো আজকের ম্যাচটিও ছিল লো স্কোরিং। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ৮৬ রান তোলে পাকিস্তানের মেয়েরা। রানটা ১৩.৩ ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে পেরিয়ে যায় বাংলাদেশের মেয়েরা।
বাংলাদেশের হয়ে ২৮ বলে সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেছেন অধিনায়ক সাদিয়া ইসলাম। তিনটি ছক্কা মেরেছেন চারে নামা এই ব্যাটার। ৮ রানে ২ উইকেট হারানোর পর অচেনা জান্নাতের সঙ্গে ৪৫ রানের জুটি গড়েন সাদিয়া। দলকে ৫৩ রানে রেখে অধিনায়ক আউট হয়ে যাওয়ার পর বাকি কাজটা সারেন অচেনা। অবিচ্ছিন্ন চতুর্থ উইকেটে ৩৪ রানের জুটির বেশির ভাগ রানই ছিল ২৫ বলে ৩০ রানে অপরাজিত অচেনার। জুটিতে তাঁর সঙ্গী মায়মুনা নাহার অপরাজিত ছিলেন ৪ রানে।
এর আগে পাকিস্তানের ইনিংসে ২টি করে উইকেট নিয়েছেন বাংলাদেশের দুই বোলার হাবিবা ইসলাম ও অতসী মজুমদার।
সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ কক্সবাজারেই ১০ ও ১২ ডিসেম্বর।