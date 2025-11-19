‘ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা যে কারও চেয়ে মুশফিকের বেশি’

মুশফিকুর রহিম আজ খেলতে নামছেন তাঁর ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট। এর আগে মুশফিককে নিয়ে কথা বলেছেন তাঁকে দলে নেওয়া প্রথম নির্বাচক ফারুক আহমেদ, তাঁর অভিষেক টেস্টের অধিনায়ক হাবিবুল বাশার ও শততম টেস্টের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন এবং সাবেক দুই সতীর্থ তামিম ইকবাল ও মাহমুদউল্লাহ।
১৫ বছর বয়সে ওকে এশিয়া কাপ খেলতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে লর্ডসে অভিষেক। এখন ১০০ টেস্ট খেলছে—ওই নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে গর্ব অনুভব করছি।ফারুক আহমেদ, জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও প্রধান নির্বাচক
ক্রিকেটের প্রতি যে ভালোবাসা বা আন্তরিকতা দরকার, সেটা যে কারও চেয়ে মুশফিকের মধ্যে বেশি। আমার মনে হয়, ক্রিকেটই তার কাছে সবকিছু।হাবিবুল বাশার, মুশফিকের অভিষেক টেস্টের অধিনায়ক
আজকের দিনের জন্য শুধু একটিই কথা, বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ১০০ টেস্ট খেলার মাইলফলক তোর (মুশফিক) চেয়ে বেশি আর কেউ ডিজার্ভ করে না।তামিম ইকবাল, জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও মুশফিকের সাবেক সতীর্থ
আমাদের পরিবারের জন্য বিরাট একটি গর্বের মুহূর্ত। আমার জন্যও তা-ই।মাহমুদউল্লাহ, জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও মুশফিকের ভায়রা
ছোটবেলা থেকে মুশফিক ভাই আমার জন্য বড় অনুপ্রেরণা। তাঁর পরিশ্রম, তাঁর খেলা, খেলার প্রতি নিবেদন—এসব দেখেই বড় হয়েছি। আমার বিশ্বাস, তাঁকে আমরা আরও অনেক দিন খেলার মাঠে পাব।নাজমুল হোসেন, মুশফিকের শততম টেস্টের অধিনায়ক