২ কোটি রুপি বেতন কমতে পারে রোহিত–কোহলির, ২ কোটি বাড়তে পারে গিলের

বিসিসিআইয়ের শীর্ষ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ বৈঠক (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২২ জানুয়ারি। সেখানে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার কেন্দ্রীয় চুক্তির বিষয়টি আলোচনায় উঠবে বলে জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম।
ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ৩২তম এজিএম অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা কোহলি ও রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। দেশটির বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমের দাবি, নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এক ধাপ নিচে নামানো হতে পারে কোহলি ও রোহিতকে। দুই কিংবদন্তিই টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়ে এখন শুধু ওয়ানডে খেলছেন।
বিসিসিআইয়ের ২০২৪-২৫ চক্রের (১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫) কেন্দ্রীয় চুক্তিতে যশপ্রীত বুমরা ও রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে এ প্লাস ক্যাটাগরিতে ছিলেন কোহলি ও রোহিত। ভারতকে গত জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতানোর পর এই সংস্করণ থেকে অবসর নেন দুই কিংবদন্তি। গত মে মাসে টেস্ট ক্রিকেটও ছাড়েন তাঁরা।
ভারতের সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, আগামী কেন্দ্রীয় চুক্তির চক্রেও কোহলি ও রোহিতকে আগের মতোই এ প্লাস ক্যাটাগরিতে রাখা হবে, নাকি এ ক্যাটাগরিতে নামিয়ে আনা হবে—তা এখনো পরিষ্কার নয়। গত মৌসুমে তাঁদের এ প্লাস ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছিল টেস্ট দলে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে করা অতীতের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করে।
এবার কোহলি-রোহিতকে এ ক্যাটাগরিতে রাখা হলে গতবারের তুলনায় তাঁদের বেতন কমবে ২ কোটি রুপি। বিসিসিআইয়ের বর্তমান কেন্দ্রীয় চুক্তির ধারা অনুযায়ী, এ প্লাস ক্যাটাগরিতে বার্ষিক বেতন ৭ কোটি রুপি, এ ক্যাটাগরিতে ৫ কোটি রুপি, বি ক্যাটাগরিতে ৩ কোটি রুপি এবং সি ক্যাটাগরিতে ১ কোটি রুপি।
৩৮ বছর বয়সী রোহিত ও ৩৭ বছর বয়সী কোহলি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ জয়ে দারুণ ভূমিকা রাখেন। দুই সেঞ্চুরি, এক ফিফটিসহ ৩ ইনিংসে ৩০২ রান করেন কোহলি। ৩ ইনিংসে ২ ফিফটিসহ ১৪৬ রান করেন রোহিত।
পিটিআইয়ের খবর, ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক শুবমান গিলকে নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এক ধাপ ওপরে তুলে এনে এ প্লাস ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। গিল সর্বশেষ চুক্তিতে এ ক্যাটাগরিতে ছিলেন। অর্থাৎ এ প্লাস ক্যাটাগরিতে উঠে এলে বছরে ২ কোটি রুপি বেতন বাড়বে গিলের।
বিসিসিআইয়ের প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠনের পর এটি হবে শীর্ষ পরিষদের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা। গত সেপ্টেম্বরে মিঠুন মানহাস দায়িত্ব নেন বোর্ডের সভাপতি হিসেবে, রঘুরাম ভাট হন কোষাধ্যক্ষ আর দেবজিৎ সাইকিয়া ও প্রভতেজ সিং ভাটিয়াকে যথাক্রমে সচিব ও যুগ্ম সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।