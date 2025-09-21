বিসিবি নির্বাচনের দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে
ক্রিকেট

বিসিবির নির্বাচন ৬ অক্টোবর: ষড়যন্ত্র হলে ঘেরাওয়ের হুমকি

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচন আগামী ৬ অক্টোবর। আজ ঘোষিত নির্বাচনের তফসিলে এই তথ্য জানানো হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন শেষে ফলাফল ঘোষণার পর নির্বাচিত ২৫ জন পরিচালকের মধ্য থেকেই ওই দিনই বোর্ড সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচন হবে।

বিসিবির সাধারণ পরিষদের সদস্যরাই (কাউন্সিলর) পরিচালক পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। সর্বশেষ বিসিবি নির্বাচনে কাউন্সিলদের সংখ্যা ছিল ১৭০ জনের মতো। তবে এবার কাউন্সিলর, অর্থাৎ ভোটারের সংখ্যা বাড়বে।

প্রথমে কাউন্সিলরদের নাম জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ১৭ সেপ্টেম্বর। পরে তা দুই দফা বাড়িয়ে কাউন্সিলরদের নাম জমা দেওয়ার সময় শেষ হচ্ছে আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টায়। তফসিল অনুযায়ী কাল সন্ধ্যা সাতটায় মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের বিসিবি কার্যালয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয়ে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে বিসিবি।

কাউন্সিলরদের নাম জমা দেওয়ার সময় দুই দফা বাড়ানোর প্রতিবাদে আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর ফার্স হোটেলে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালসহ নির্বাচনে অংশ নিতে যাওয়া একটি পক্ষ সংবাদ সম্মেলন করেছে। তাদের দাবি, এটি বিসিবির গঠনতন্ত্রের লঙ্ঘন।

বিসিবি নির্বাচনে প্রার্থী হতে যাচ্ছেন তামিম ইকবাল

সংবাদ সম্মেলনে ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাউন্সিলর ইশরাক হোসেন বলেছেন, বিসিবির নির্বাচন নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র বা পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হলে আন্দোলন, ঘেরাওয়ের মতো কর্মসূচিও দেবেন তাঁরা।

বিসিবির নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকার ওপর আপত্তি গ্রহণের সময় মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আপত্তির ওপর শুনানি বুধবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটায়।

পরিচালক পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে আগামী শুক্র ও শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। মনোনয়ন দাখিলের সময় রোববার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা। মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৯ সেপ্টেম্বর। আপিল গ্রহণ ও শুনানি হবে পরদিন।

১ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সেদিনই দুপুর ১২টায় চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।  
হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে বিসিবির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৬ অক্টোবর সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ফলাফল প্রকাশ সন্ধ্যা ছয়টায়।  

বিসিবির বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন

সভাপতি ও সহসভাপতি পদে নির্বাচন হবে সেদিনই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। রাত নয়টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে নতুন বিসিবি সভাপতির নাম। বিসিবির নির্বাচনে ভোট দেওয়া যাবে পোস্টাল এবং ই-ব্যালট পেপারের মাধ্যমেও।

